Mit der neuen Informationstafel in Rüggeberg und einer neuen Tafel an dem Kluterthöhlen-Vorplatz gibt es jetzt insgesamt sechs Stück über das Stadtgebeit verteilt.

Wanderhinweise Wandern in Ennepetal: Neue Infotafel im Herzen von Rüggeberg

Ennepetal. Neben dem Fuchs auf dem Marktplatz in Rüggeberg ist eine Hinweistafel für Wanderer und mehr aufgestellt worden. Diese Infos sind dort zu finden.

Am Rande des Marktplatzes in Rüggeberg steht nun – direkt neben dem Fuchs an der Kirche – eine Informationstafel für Wanderer. Darauf werden neben Bildern mit Bezug zu Rüggeberg die Rundwanderwege im Stadtgebiet und der Wappenweg rund um Ennepetal dargestellt.

Hinweise zu den Mordic-Walking-Routen

Hinzu kommen Hinweise zu den Nordic-Walking-Routen und eine Übersicht über Wanderparkplätze und Notfallpunkte. Die AG Wandern und die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG wollen in den kommenden Monaten weitere dieser Alu-Dibond-Tafeln über das Stadtgebiet verteilen. Mit einer auf dem Kluterthöhlen-Vorplatz ebenfalls neu installierten Tafel sind es inzwischen schon sechs.

