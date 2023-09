Warenhaus-Scheibe eingeschlagen: Wer kennt schlanken Mann?

Ennepetal. Ein Unbekannter hat in Ennepetal den Glaseingang eines Warenhauses eingeschlagen. Als ein Zeuge kommt, flüchtet er. Wer kennt den schlanken Mann?

Ein derzeit unbekannter Täter warf am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr mit einem Stein die Glaseingangstür eines Warenhauses in der Heinrichstraße in Ennepetal ein. Durch dieses Geräusch wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam und ging in Richtung Heinrichstraße. Dieses bemerkte der Täter offensichtlich und flüchtete ohne Beute über die Berninghauser Straße in unbekannte Richtung.

Der augenscheinlich männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Größe circa 1,80 Meter, schlanke Figur, rote Oberbekleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324/9166-4000 melden.

