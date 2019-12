Warhol in Schwelm: Ehemann verteidigt Bürgermeisterin

Nach unserer jüngsten Berichterstattung über die abgesagte Warhol-Ausstellung in Schwelm hat sich Hermann Mock, Ehemann von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock, zu Wort gemeldet. Er bezieht Stellung zu der von dieser Zeitung genannten Verbindung zwischen ihm und dem Berliner Galeristen Michael Schultz.

Gegen diesen soll die Berliner Staatsanwaltschaft übereinstimmenden Presseberichten zufolge wegen schweren Betrugs und Kunstfälschung in Millionenhöhe ermitteln. Zwischenzeitig soll sogar Haftbefehl gegen ihn erlassen worden sein. Dieser sei allerdings aus gesundheitlichen Gründen wieder ausgesetzt worden.

Seriendrucke angezweifelt

Der gebürtige Schwelmer und Kunstsammler Peter Christian Neumann plante ursprünglich, die Warhol-Ausstellung im Zusammenhang mit der Galerie Schultz zu organisieren. Sie sollte den Versand von 7000 Einladungen zur Eröffnung der Ausstellung im Haus Martfeld in Schwelm übernehmen. Das berichtete die Verwaltung der Stadt Schwelm während des Kulturausschusses im Mai.

Infobox „Andy Warhol unlimited – Schwelm goes Pop Art“ „Andy Warhol unlimited –Schwelm goes Pop Art“, so lautete der Titel der für vom 18. April bis 31. Mai des kommenden Jahres im Haus Martfeld geplanten Ausstellung. Das Besondere der abgesagten Warhol-Schau sei „die Exklusivität ihrer Kunstobjekte, unter anderem ein vollständiger Marilyn-Zyklus, dazu solitäre Stücke aus Warhols Privatbesitz“, hatte es Dr. Bärbel Jäger in ihrer Konzeption zur Ausstellung beschrieben. Es wurde mit durchschnittlich circa 100 Ausstellungsgästen pro Tag kalkuliert.

In der Berliner Zeitung werden im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Michael Schultz auch Seriendrucke von Warhol mit dem Porträt von Marylin Monroe angezweifelt. Eben solche sollten auch im Schwelmer Haus Martfeld zu sehen sein.

Die Galerie ist wie berichtet inzwischen dauerhaft geschlossen. Am 25. September 2019 ist vor dem Amtsgericht in Charlottenburg das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet worden. Exakt zeitgleich hat P. C. Neumann die Ausstellung in Schwelm abgesagt. Seine Begründung dafür war der Gegenwind, der gegen seine Ausstellungspläne seitens der Politik und insbesondere der SPD-Fraktion geäußert wurde.

Kontakt zurückgewiesen

„Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock äußerte im Kulturausschuss noch einmal gemeinsam mit Dr. Bärbel Jäger ihr Bedauern zur Neumann-Absage und polemisierte gegen die ,Kunstbanausen’ in der Stadt Schwelm“, hieß es im Bericht dieser Zeitung am vergangenen Samstag.

Diese Zeitung berichtete weiter, dass die Bürgermeisterin zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnis von den Ereignissen in Berlin gehabt haben muss, da es eine Verbindung zwischen dem Berliner Galeristen Schultz und dem Ehepaar Grollmann-Mock gibt.

Hermann Mock hat in der benachbarten Galerie seine Fotos ausgestellt. Er war Dauergast auf der Facebook-Seite des Galeristen. Das lässt sich anhand von unserer Redaktion vorliegenden Facebook-Einträgen nachvollziehen.

Schriftliche Stellungnahme

„Der Galerist Michael Schultz ist mir persönlich nicht bekannt“, schreibt Mock nun in einer Stellungnahme. Weiter schreibt er: „Der Zusammenhang, dass ich auf der Berliner Photoweek ab dem 04.10.2019 zwei Fotos in der Galerie Hotel Mond Berlin ausgestellt habe, zu der Tatsache, dass sich die Galerie von Michael Schultz in der Nähe befindet und dieses verwerflich sein könnte, erschließt sich mir auch nach längerem Überlegen nicht.“ Rund um die Galerie Hotel Mond befänden sich mehr als 100 Galerien in unmittelbarer Nähe.

„Die Ausstellung nannte sich ,Bedeutende Photographien des 20. Jahrhunderts’“, erklärt Hermann Mock. Sie sei von P.C. Neumann kuratiert worden.

„Ich bin glücklich in PC Neumann einen weltgewandten Freund gefunden zu haben, der trotz seiner Herkunft in der Lage ist über den Tellerrand hinwegsehen zu können“, schreibt der Ehemann der Bürgermeisterin von Neumanns Geburtsstadt in der Stellungnahme. In großen Städten zu leben, erlaube einem auch, große Gedanken zu haben.

Vorwurf der „Sensationsmache“

Zu dem Galeristen Michael Schultz habe auf Facebook keinerlei Kontakt und erst recht kein „reger Verkehr“ bestanden und bestehe auch nicht.

Hermann Mock sieht in der fortwährenden Berichterstattung dieser Zeitung über die Warhol-Ausstellung eine „immer wiederkehrende Sensationsmache“. Ihn wundere, dass das Thema immer wieder aufkocht, immer wieder mit Rechtfertigungen und neuen Erkenntnissen. „Das soll wohl der Reputation meiner Ehefrau schaden“, schließt er sein Schreiben.