Warum hecheln Hunde? Die Tricks der Natur gegen Sommerhitze

Ein Hund trinkt an einem heißen Tag Wasser. Mutter Natur hat den Tieren einige „Tricks“ mitgegeben, wie sie sich vor Überhitzung schützen.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Juli war der heißeste Monat überhaupt. Die Biologische Station EN erklärt, mit welchen „Tricks“ sich Tiere und Pflanzen gegen Hitze wappnen.

Auch wenn der Sommer in den letzten Tagen bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis ziemlich abgekühlt ist, macht in den Medien die Nachricht vom weltweit heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen die Runde. So schlimm wie andere Erdteile hat es uns noch nicht getroffen, und wir Menschen haben auch verschiedene Möglichkeiten, uns vor hohen Temperaturen zu schützen. Aber wie gehen Pflanzen und Tiere eigentlich mit Hitze um?

Pflanzenwelt

Pflanzen können nicht einfach ihren Standort verlassen und sich ein angenehmeres Plätzchen suchen. Arten, die nicht an starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen angepasst sind, macht dann vor allem der Wasserverlust zu schaffen.

Mikroskopisch kleine Spaltöffnungen, die sich meist auf der Blattunterseite befinden, sorgen dafür, dass Wasser über einen Verdunstungssog aus den Wurzeln bis in die Blätter transportiert wird. Ist wenig Wasser vorhanden und die Verdunstung an den Blättern an heißen Tagen zu hoch, können die Pflanzen die Spaltöffnungen schließen.

Diese Strategie ist jedoch nur begrenzt einsetzbar, da über die Spaltöffnungen auch Kohlendioxid aufgenommen wird, das die Pflanzen für ihren Stoffwechsel benötigen. Im Extremfall kommt es daher durch Wassermangel zu Blattabwurf und Welken der Pflanze.

Manche Pflanzen haben aber auch die Fähigkeit entwickelt, ihre Blätter von der Sonne abzuwenden und so die Sonneneinstrahlung auf der Blattfläche zu reduzieren.

So geht die Tierwelt damit um

Mobile Tiere haben es wesentlich einfacher. Sie können kühlere Orte aufsuchen, sofern diese in ihrem Lebensraum vorhanden sind. Rehe scharren an heißen Tagen das Laub vom Waldboden und legen sich auf die kühle Bodenschicht.

Manche Tiere, wie Hunde und einige Nager, haben Körperbereiche, die weniger dicht behaart sind und über die Wärme besser abstrahlt. Bei Hitze legen sie sich so hin, dass diese Bereiche möglichst nicht verdeckt werden. Das könnte der Grund sein, warum ihr Hund im Sommer gerne mal auf dem Rücken schläft. Auch über gut durchblutete Extremitäten, wie etwa die langen Ohren der Hasen, kann Wärme nach Außen abgegeben werden.

Vielen Menschen ist es unangenehm zu schwitzen. Dabei ist es ein echter Vorteil, dass wir das können. Wenn der Schweiß auf der Haut verdunstet, entsteht Verdunstungskälte. Das hilft uns, unsere Körpertemperatur konstant zu halten.

Salzhaltiger Schweiß zur Kühlung

Die Fähigkeit zur Produktion von salzhaltigem Schweiß, der ausschließlich zur Kühlung hergestellt wird, teilen wir nur mit den Menschenaffen. Andere Arten, zum Beispiel Pferde, können zwar auch „schwitzen“. Die Flüssigkeiten, die sie über die Haut abgeben, werden aber eigentlich für andere Zwecke produziert. Sie haben daher auch eine andere Zusammensetzung und werden nur ausnahmsweise zum Kühlen verwendet.

Manche Säugetiere wie Füchse, Hunde, Katzen und Schafe hecheln, um sich abzukühlen. Das heißt, sie atmen schnell und flach. Da der Atem durch die Schleimhäute angefeuchtet wird, entsteht beim Hecheln ebenfalls Verdunstungskühlung.

Gehirn vor Überhitzung schützen

Diese Tiere haben zudem ein besonderes Geflecht in ihrem Blutgefäßsystem, um das Gehirn vor Überhitzung zu schützen. Bevor das Blut ins Gehirn fließt, wird es an den kühleren Venen des Rachen- und Nasenraumes vorbei geleitet und dort abgekühlt.

Übrigens hecheln auch Vögel. Wenn es ihnen zu warm wird, kann man zudem beobachten, dass sie ihre Flügel abspreizen. Weißstörche, die ihre Nester meist exponiert auf Hausdächern oder Masten anlegen, müssen während der Brut und Jungenaufzucht in der Sonne ausharren.

Zur Abkühlung bespritzen sie ihre langen nackten Beine mit ihrem weißen Kot. Dieser enthält dann besonders viel Wasser, um für Verdunstungskühlung zu sorgen.

Tierwelt kennt den Sommerschlaf

Wenn möglich, verlegen Tiere ihren Aktivitätszeitraum auch schon mal in die kühleren Morgen-und Abendstunden. Einige Insekten, Schnecken, Amphibien, Reptilien, Vögel und sogar Fische können einen Sommerschlaf, ähnlich dem Winterschlaf, halten, um heiße Perioden und Nahrungsmangel im Sommer zu überdauern.

Gehäuseschnecken zum Beispiel ziehen sich in ihr „Haus“ zurück und verschließen den Eingang mit einer kalkhaltigen Schicht, die sie vor Austrocknung schützt.

Sollte der heiße Sommer noch einmal zurückkehren, können wir uns einiges von der Natur abschauen. Von der „Weißstorch-Methode“ rate ich ab, aber direkte Sonneneinstrahlung zu meiden und, wenn möglich, kühlere Orte aufzusuchen oder auch einmal eine Siesta zu halten, ist sicherlich empfehlenswert. Kommen Sie gut durch den Sommer!





Ihre Britta Kunz

