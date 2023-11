Was können Betroffene gegen Angst tun? Das sagt Experte

Schwelm/Gevelsberg. Schwelmer Psychologe gibt wertvolle Tipps für Menschen, die unter Angst leiden.

Was kann jemand tun, der unter seiner Angst leidet? Psychotherapeut Jürgen Okrongli weiß, dass die Behandlung von Ängsten so vielfältig ist wie Menschen individuell sind. Es gibt nicht die eine richtige Therapie. Viel mehr brauche es verschiedene Ansätze, die auf jeden einzelnen Patienten hin passend zusammengestellt werden.

Lesen Sie auch: Chronisch krank: Angst davor nicht mehr die Alte zu werden

Jürgen Okrongli kann aber festhalten: „Wir brauchen als Menschen andere Menschen.“ Das soziale Umfeld spiele bei der Bewältigung von Ängsten eine wichtige Rolle – Familie, Freunde, Partner. „Menschen stellen häufig fest, dass ich ihnen dasselbe sage, wie ihr Partner“, verrät Okrongli.

Lesern Sie auch: Vermeidung führt zu mehr Angst

Sein Vorteil als Psychotherapeut sei aber seine Neutralität. Wer eine Therapie in Betracht ziehe, solle sich darum so früh wie möglich kümmern. „Je länger jemand damit wartet, desto länger dauert es später auch, etwas gegen die Angst zu tun“, weiß der Experte. Hilfreich sei, sich an Menschen zu orientieren, denen es ähnlich gehe. Wie gehen sie mit vergleichbaren Situationen um? Gute Psychotherapeuten-Helfer seien auch Tiere. So könnten scheue Exemplare zum Beispiel bei Angstpatienten eingesetzt werden. „Derjenige merkt dann, dass es andere gibt, denen es genauso geht“, erklärt Okrongli das. Beide haben den Impuls, sich zurückzuziehen. Das ist quasi der „therapeutische Hebel“. Deswegen seien Selbsthilfe-Angebote auch wichtig. Hier gehe es ebenfalls um einen Austausch mit denjenigen, denen es ähnlich geht. Gemeinsam mit anderen lernen Betroffene im Idealfall, wie sie mit ihrer Angst umgehen, sobald sie wieder mit sich alleine sind. Hilfe zur Selbsthilfe eben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Generell sei Selbstbewusstsein ein gewichtiger Faktor bei der Bekämpfung von Angst. „Wer sehr früh selbstständig wird, ist in seinem späteren Leben angstfreier“, sagt Jürgen Okrongli.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm