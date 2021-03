Was macht Corona mit meinem Leben?

Redaktionsleiter Stefan Scherer macht den Corona-Check der Westfalenpost und kommt an mehreren Stellen ins Grübeln über sein Leben in der Pandemie.

Corona-Check heißt unsere neue Aktion also. „Wie verändert Corona unser Leben und unsere Städte?“, fragen wir. Mein erster Impuls ist eine recht eindimensionale Antwort: Wie schon? Innenstädte sterben und wir haben alle weniger Kontakte. Nachdem ich mir nun etwas Zeit genommen habe, um selbst meinen Check zu machen, sieht die Sache ganz anders aus. Ich habe mich schon lange nicht mehr so intensiv mit mir selbst beschäftigt und bin auf spannende Dinge gestoßen. Nach 22 Fragen habe ich so etwas wie ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie sehr diese Krise längst Routine geworden ist, wie sehr der Alltag mich auch in der Ausnahmesituation einer globalen Pandemie davon abhält, selbstreflektiert einmal inne zu halten und mich zu fragen: Was macht dieses Virus eigentlich mit mir und meinem Leben?

Bereits bei Frage zwei komme ich ins Grübeln. „Wie sehr belastet Sie die Corona-Krise persönlich?“ Ich kann in fünf Abstufungen zwischen gar nicht und sehr stark wählen. Vieles nervt, manches macht mich wütend, andere Dinge sind durch die Krise besser geworden als vorher. Wie stehen kurze Arbeitswege ins Homeoffice im Verhältnis zu ein Jahr keine Live-Kultur? Ich entscheide mich für eine Drei und will damit sagen: Mir geht Corona kolossal auf den Nerv, aber ich bin davon überzeugt, dass ich in der glücklichen Situation bin, als gesunder Mensch, der nicht in Kurzarbeit ist auf einem hohen Niveau zu jammern. Masken, Abstand, Händewaschen stören mich persönlich beispielsweise gar nicht.

Ich befolge die Regeln gern

Im Gegenteil ich befolge diese Regeln gern. Für meine Gesundheit und vor allem für die meiner Mitmenschen. Ich könnte schwer damit leben, wenn ich wüsste, dass ich jemanden mit dem Virus infiziert hätte und der trüge schweren Schaden davon oder würde der Infektion gar erliegen. Auf die Frage wie sehr ich meine eigene Gesundheit in Gefahr sehe, wähle ich eine Stufe vor Maximum. Ich kann nicht einschätzen, ob ich einen schweren Verlauf hätte. Sehr wohl kann ich einschätzen, dass viele Mitmenschen sorglos mit den Regeln umgehen.

Die nächsten Fragen sind recht schnell beantwortet. Ich vermisse Reisen, Kultur, Restaurants, Treffen und ganz vieles mehr. Weiter geht’s: Ich blicke trotzdem recht optimistisch in die Zukunft, sorge mich sehr um Eltern und Großeltern. Letztere habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen. Beruf, Finanzen, Homeoffice – da gehöre ich zum Glück zu denen, die keine krisenbedingten Einschnitte und existenzbedrohenden Auswirkungen haben.

Lange denke ich darüber nach, wie die Krise das Verhältnis zu meiner Partnerin verändert hat. „Gar nicht“, schießt es mir durch den Kopf. Doch einen Gedankengang später bin ich mir da nicht mehr so sicher. Meine Partnerin hat eine Erkrankung, die sie zu einer Hochrisiko-Person macht. Ich sorge mich um sie. Bei jeder Türklinke, die ich unbedacht anpacke, bei jedem Menschen, der in meiner Nähe hustet. Am Anfang hieß es, eine Infektion sei für Menschen mit ihrer Krankheit gleichbedeutend mit dem sicheren Tod. Mittlerweile haben einige das Virus überlebt. Das ist eine gute Nachricht gewesen, als sie uns ereilte. In der sehr strikten Isolation, die wir uns selbst auferlegt haben. Wir sehen uns fast immer. Das verändert eine Beziehung sehr wohl. Ich wähle trotzdem ein unverändert, weil ich glaube, dass sich die Beziehung weder verbessert, noch verschlechtert hat. Corona hat Dinge im Zusammenleben ohne eine Auf- oder Abwertung einfach auf den Kopf gestellt.

Nie zuvor so viel Essen bestellt

Im Anschluss beschäftige ich mich damit, zu bewerten, wie Bund und Land uns durch die Krise geführt haben, ob die Maßnahmen für Schulen und Kitas ausreichend waren. Ich habe zu all diesen Dinge eine Meinung, die ich ich recht flott auch in eine Multiple-Choice-Wertung einfließen lassen kann. Recht schnell setzte ich den Haken bei „sehr wichtig“ auf die Frage, für wichtig ich die Impfung im Kampf gegen die Pandemie halte. Die Verödung der Innenstadt bereitet mir eine gewisse Sorge, dafür kann ich voller Selbstbewusstsein ein Häkchen setzen, dass ich die heimische Gastronomie ganz bewusst unterstütze. So viel haben wir niemals zuvor bestellt. Und wie sieht das bei Ihnen aus? Verraten Sie es im Corona-Check