Wasserschaden: Zulassungsstelle in Schwelm geschlossen

Schwelm. Die Kfz-Zulassungstelle ist wegen eines Wasserschadens geschlossen. Bürgerinnen und Bürger müssen nach Witten ausweichen.

Wegen eines Wasserschadens bleibt die Zulassungsstelle in Schwelm am heutigen Freitag, 28. Juli, geschlossen. Bürgerinnen und Bürger mit einem Termin werden kontaktiert und bekommen einen Ersatztermin angeboten, heißt es von der Pressestelle des Kreises. Alternativ sei es für Betroffene möglich, heute am Standort Witten in der Wittener Str. 100 ein Fahrzeug an-, um- oder abzumelden.

+++ Lesen Sie auch: Ennepe-Ruhr-Kreis: Taxipreise könnten noch weiter steigen +++

Die Führerscheinstelle sei allerdings nicht betroffen, sie hat regulär geöffnet. Es sei momentan nicht absehbar, wann der Wasserschaden behoben sein wird, so der Kreis. Die Verantwortlichen gehen derzeit davon aus, dass bereits gebuchte Termine in der nächsten Woche stattfinden können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm