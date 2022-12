Wechsel bei Verbraucherzentrale in EN: Das steckt dahinter

Ennepe-Ruhr. Die Verbraucherzentrale im Ennepe-Ruhr-Kreis hat eine neue Leitung. Das steckt hinter dem Wechsel.

Nadine Schröer ist neue Leiterin der Verbraucherzentrale im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die 43-Jährige folgt auf Alexandra Kopetzki, die für die Verbraucherzentrale NRW von Witten, wo der Hauptstandort im Ennepe-Ruhr-Kreis ist, nach Dortmund gewechselt ist. Nadine Schröer leitet damit auch die Nebenstelle in Ennepetal. Anlässlich der Staffelstabübergabe betonte Landrat Olaf Schade die Bedeutung der unabhängigen Verbraucherinformation und rechtlichen Beratung für die Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis und sicherte die Unterstützung für die Zukunft zu.

Lesen Sie auch:

Energiepreiskrise, hohe Inflation, Lieferkettenprobleme und Corona sind nur einige der Themen, die die neue Leiterin sofort voll in Anspruch nehmen werden. „Es ist zu erwarten, dass immer mehr Menschen ihre Energiekosten nicht mehr zahlen können“, fürchtet Nadine Schröer. „Mit meinem Team möchte ich den Betroffenen intensiv zur Seite stehen, um individuelle Lösungen zu finden und insbesondere Energiesperren zu vermeiden.“

Für ihre neue Aufgabe bringt Nadine Schröer langjährige Erfahrung in der Verbraucherberatung mit: Schon während des Studiums begann sie bei der Verbraucherzentrale NRW als Beratungsassistenz zu arbeiten. Nach verschiedenen Stationen – unter anderem in Duisburg – arbeitete sie von 2017 bis 2021 bereits in der Beratungsstelle im Ennepe-Ruhr-Kreis im Bereich allgemeine Verbraucherberatung sowie im Projekt „NRW bekämpft Energiearmut“. „Ich bin froh und Alexandra Kopetzki sehr dankbar, dass ich im Ennepe-Ruhr-Kreis auf ein gutes lokales Netzwerk bauen kann. Denn die bewährten Kooperationen mit der Verwaltung, den kommunalen Unternehmen, Wohlfahrts-, Umwelt- und Sozialverbänden sowie der regelmäßige Austausch mit politischen Interessenvertreterinnen und -vertretern und vielen anderen machen es mir leicht, hier weiter Fuß zu fassen und für die Menschen etwas zu bewegen“, sagt Nadine Schröer und freut sich auf die neue Tätigkeit.

Weiter vorantreiben will die gebürtige Bochumerin die Digitalisierung und den Ausbau von vielfältigen Zugangswegen für Verbraucherinnen und Verbraucher. „Digitale Kommunikation ist durch die Pandemie für viele Menschen zum neuen Normal geworden und in den Lockdown-Phasen hat sich die Beratung auf Distanz bewährt. „Mir ist hierbei aber wichtig, dass wir diejenigen, die digital nicht so affin sind, auf diesem Weg nicht verlieren. Für sie sollen die Beratungsstelle im Wittener Bahnhof sowie unsere Außenstelle in Ennepetal der wichtigste und persönliche Kontaktpunkt bleiben“, sagt die 43-Jährige.

Bildung und Prävention

Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen, auf Missstände aufmerksam zu machen und insbesondere schwächeren und benachteiligten Marktteilnehmenden zur Seite stehen zu können, sind für Nadine Schröer der Ansporn für ihr Engagement. Besonders am Herzen liegen der neuen Leiterin zudem die Förderung der Verbraucherbildung bei jungen Konsumenten. „Durch umfassende Bildung und Prävention helfen wir Ratsuchenden von jung bis alt und vermitteln ihnen wichtiges Basiswissen, damit sie ihren Verbraucheralltag jetzt und in Zukunft kompetent meistern“, bringt sie ihre Motivation auf den Punkt.

Bei der Umsetzung ihrer Ziele steht Schröer in Witten ein engagiertes Team aus drei Beratungskräften, aufgeteilt auf 1,5 Stellen, zur Seite. Neben der rechtlichen Beratung zu den vielfältigen Fragen des Verbraucheralltags kümmern sich die Mitarbeitenden um zahlreiche weitere Themen, etwa die Energiearmutsberatung sowie – gemeinsam mit dem Mieterbund – um Mietrecht.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Alexandra Kopetzki überreichte ihrer Nachfolgerin symbolisch den Ennepe-Ruhr-Kreis und gab ihr viele gute Wünsche für die neue Aufgabe mit auf den Weg. „Ich bin mir sicher, dass Nadine Schröer die Arbeit erfolgreich fortsetzen wird“, sagte Kopetzki, die offiziell im August die Leitung der Beratungsstelle in Dortmund für die Verbraucherzentrale NRW übernommen hat.

Landrat Olaf Schade überbrachte ebenfalls Glückwünsche und hob zudem die Bedeutung der Verbraucherzentrale für den Kreis hervor: „Kompetente Information und konkrete Hilfestellung bei verbraucherrechtlichen Problemen sind gerade in diesen turbulenten Zeiten besonders wichtig, zum Beispiel bei aktuell so drängenden Energiefragen. Die Verbraucherzentrale ist eine der zentralen Dienstleistungs- und Beratungsinstitutionen für unsere Bürgerinnen und Bürger.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm