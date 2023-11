Am Freitag wird die Jahnstraße in Schwelm für den Verkehr gesperrt werden. (Symbolbild)

Straßensperrung Wegen Bauarbeiten: Jahnstraße in Schwelm gesperrt

Schwelm Am kommenden Freitag wird die Jahnstraße in Schwelm für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten in dem Bereich. Die Infos:

Die Jahnstraße in Schwelm wird am Freitag, 24. November, für den Verkehr gesperrt sein. In der Straße werden zu der Zeit Kabel verlegt.

Wegen dieser Arbeiten kommt es zu Sperrungen in dem Bereich. Nach Abschluss der Arbeiten ist das Befahren der Jahnstraße wieder möglich. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Gewerbebetriebe werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

