Wehrchef war auch einmal betroffen

Der Leiter der Ennepetaler Feuerwehr Frank Schacht ist in seinem Wohnort Hattingen freiwilliger Wehrmann und hatte vor gut zwei Jahren einen Einsatz, den er nie vergisst. Schacht war einer der ersten Feuerwehrleute am Unfallort in einer unfallträchtigen Kurve in Hattingen und fand einen schwer verletzten jungen Mann vor – seinen Sohn.

Wenig später wurde Schacht vom Einsatzleiter aus dem Verkehr gezogen. Ein Betreuer wurde ihm zur Seite gestellt. Frank Schacht: „Die Rettung verlief professionell, auch später in einem Krankenhaus in Wuppertal.“ Der verunglückte Sohn gesundete. Der andere Sohn des Ehepaares Schacht saß nicht im Unfallauto, er war auf der Party geblieben. Schacht: „Die Entscheidung des Einsatzleiters war genau richtig!“ Auch die Hattinger Wehr hat eine PSU-Einheit.

In Ennepetal ist Frank Schacht Leiter der gesamten Feuerwehr mit 54 Planstellen im hauptamtlichen Bereich, davon sind derzeit 48 im Schichtdienst besetzt, dazu kommen noch etwa 250 Wehrleute in den freiwilligen Einheiten.

Einen Notfallseelsorger hat derzeit die Ennepetaler Wehr nicht. Pfarrerin Anja Martin hatte zuletzt das Amt inne. Sie war im Pfarrbezirk Oberbauer-Hasperbach der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde tätig, wechselte nach Hemer. Die Ennepetaler Wehr kann in schwierigen Einsatzsituationen Notfallseelsorger aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis anfordern.

