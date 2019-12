Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtlicher Basar für den guten Zweck

Konzentriert sitzt Margitta Luft an einem Tisch im Petrus-Gemeindehaus. Sie schreibt, nicht auf Papier, sondern auf eine Weihnachtskugel. Klein, aber deutlich zu lesen und auch noch schön zu betrachten ist ihr Werk: die komplette biblische Weihnachtsgeschichte (nach Lukas). Die Schwelmerin Margitta Luft bezeichnet sich selbst als „Vorkriegsmodell“ und von ihren Bewunderern wird sie „Die Kugelschreiberin“ genannt.

Teil des Veranstaltung

So steht es auch auf ihrer Visitenkarte. Am Samstag beim „Basar der guten Taten“ bearbeitete sie eine Weihnachtskugel mit dem Edding und ließ sich vom Trubel nicht stören. Sie kennt das. Seit einigen Jahren ist sie, die gelernte technische Zeichnerin, die später in ihrem Berufsleben große und schwierige Konstruktionen darstellte, ein Teil des Basars. Den Erlös stellt sie immer der Kirchengemeinde zur Verfügung. So oder ähnlich machen es alle teilnehmenden Gruppen. „Der Erlös ist immer für einen guten Zweck bestimmt“, sagt Pfarrer Uwe Rahn, der die Koordination für den Basar innehat. „Wir wollen eine Vielfalt anbieten“, sagt Uwe Rahn.

Er selbst gehört zum Männerkochkreis „Götterspeise“, der diesmal wieder zum Erbsensuppenessen einlud. Wer das Petrus-Gemeindehaus betrat, entdeckte im Eingangsbereich die Flüchtlingshilfe mit ihrer Popcorn-Maschine. Abseits des Trubels war auch die Organisation „Amnesty International“ zu sehen „.Schreib für die Freiheit“, animierte ein Spruchband. Insgesamt, so Koordinator Rahn, waren 22 Aussteller dabei: alle Gruppen der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm, die Grundschule Ländchenweg und auch der Weltladen.

Es gab eine Menge zu entdecken: Wollsachen, Kunstgegenstände, Weihnachtsschmuck, eine Kaffeestube und vieles mehr. Wer etwas zugunsten der Sanierung und zum Andenken der Christuskirche erwerben wollte, konnte sogar mit Lehm nach Hause gehen. Er stammt aus der Schicht unterhalb der Christuskirche. Für den Nachhauseweg wurde draußen vor dem Gemeindehaus das „Kirchbräu“ angepriesen.