Weihnachtsbaby in Schwelm: Malia ist die süßeste Bescherung

Mila heißt das einzige Weihnachtsbaby im Schwelmer Krankenhaus. Sie hatte den Tag offenbar vorher perfekt durchgeplant.

Das ist mit Sicherheit die süßeste Bescherung des Jahres. Wir stellen vor: Malia! Sie ist das Weihnachtsbaby 2020 im Helios Klinikum Schwelm und hat ihrer Familie und auch den Mitarbeitern der Klinik für Geburtshilfe ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Es schien als hätte sie den Tag perfekt durchgeplant, auch im Sinne ihrer großen Schwester, die zu Hause schon voller Vorfreude wartete. Aber von Anfang an…

Schon im Gefühl, dass es früher losgeht

Mama Sabrina Appel hatte am 23. Dezember am späten Nachmittag in der Praxis von Chefarzt Dr. Andreas Leven einen Termin zur Vorsorge. Der errechnete Geburtstermin für Malia war ursprünglich der 6. Januar 2021. „Ich hatte es aber schon im Gefühl, dass sich meine Tochter früher auf den Weg machen wird“, erzählt Sabrina Appel. Und auch Dr. Leven prophezeite im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, dass es über Weihnachten ein Wiedersehen im Krankenhaus geben werde. Die werdende Mama ahnte da noch nicht, dass es bereits ganz wenige Stunden später losgehen sollte. Um 22.30 Uhr machten sich die Eltern wegen einsetzender Wehen auf den Weg ins Helios Klinikum Schwelm. „Für mich war klar, dass auch die zweite Entbindung in Schwelm erfolgen soll,“ erzählt die Schwelmerin. Sie ist auch eine ehemalige Mitarbeiterin des Klinikums. Bereits 2014 startete sie ihr „FSJ“ (Freiwilliges Sozials Jahr) im Schwelmer Krankenhaus am Martfeld und schließlich auch ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Ich kenne noch viele Kolleginnen und Kollegen und so war es besonders schön, die vertrauten Gesichter um mich zu haben.“

Malia ließ die Nacht über auf sich warten. Papa Daniel Airich ging um 4.30 Uhr für eine kurze Ruhepause nach Hause. Doch bereits gegen 7 Uhr wurde er wieder einbestellt, denn seine zweite Tochter hatte es nun doch eiliger als erwartet. Um 7.54 Uhr wurde das „kleine Schwelmer Christkind“ geboren. „Es war eine wirklich schöne Geburt, trotz der Schmerzen“, erinnert sich Sabrina Appel lächelnd. Gemeinsam mit den Ärzten der Geburtshilfe entschied die junge Familie im Verlauf des Tages, pünktlich zur Bescherung nach Hause zu gehen.

Große Schwester wartet schon zu Hause

Die große Schwester Nalin und die Oma warteten bereits zu Hause mit Geschenken am Weihnachtsbaum. Die 2,5-jährige Schwester blickte zunächst noch etwas unsicher auf ihr ganz persönliches Christkind, denn so eine Bescherung ist schon sehr ungewöhnlich und besonders.

Für das Foto kam die Familie extra nochmal in das Klinikum. „Über so ein Wiedersehen freut man sich immer sehr“, erzählt Dr. Leven. „Insbesondere nach diesem Jahr sind das die schönen Lichtblicke, die für alle sehr besonders sind.“

Wünsche der Mütter berücksichtigen

Die Mitarbeiter der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde versuchen auch im Rahmen der Pandemie die Wünsche der Frauen zu berücksichtigen und vor allem die Partner mit zur Geburt zu lassen. „Die werdenden Mütter als auch die Begleitpersonen werden vor der Aufnahme abgestrichen und müssen unseren Fragebogen am Eingang ausfüllen, um größtmögliche Sicherheit zu schaffen“, erklärt Dr. Leven. Und Daniel Airich nickt zustimmend, denn die größte Sorge der jungen Familie war, dass sie in diesen herausfordernden Zeiten nicht gemeinsam in ihr Familienglück starten können.

„Wir sind sehr glücklich wie jetzt alles ist. Und auch wenn wir den 24.12. nicht als Wunschtermin wollten, so ist es jetzt der schönste Geburtstermin, den man sich letztlich im Jahr 2020 wünschen konnte,“ freuen sich die Eltern des Weihnachtsbaby 2020.

Kein weiteres Christkind im Helios-Krankenhaus

Weitere Christkinder ließen sich am 24. Dezember nicht blicken und auch die anderen beiden Weihnachtstage verliefen ruhig in der Geburtshilfe. Das Team der Geburtshilfe blickt nun gespannt auf das Jahresende und insbesondere auf den Neujahrstag.