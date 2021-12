Weihnachtsbaum: Abfuhr in Gevelsberg ab 10. Januar 2022

Gevelsberg. Weihnachtsbaumabfuhr in Gevelsberg: Das sind die Termine für 2022.

Die Stadt Gevelsberg teilt auf ihrer Homepage mit, dass die Technischen Betriebe Gevelsberg ab Montag, 10. Januar, bis Donnerstag, 13. Januar, unterwegs sind, um die Weihnachtsbäume im Stadtgebiet einzusammeln.

Damit jeder weiß, wann sein Gebiet mit der Baumabholung dran ist: Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe sind jeweils an dem Tag in dem Bezirk unterwegs, an dem der Restmüll abgeholt wird. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 6.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Die Bäume müssen vollständig von Christbaumschmuck (zum Beispiel Lametta) befreit sein.

