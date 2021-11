Advent Weihnachtsbeleuchtung sorgt für Atmosphäre in Gevelsberg

Eine besinnliche Stimmung zaubert der Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung auf die Gevelsberger Mittelstraße – alles ökologisch durchdacht.

Gevelsberg. Die passende Stimmung zum Advent liefert seit ein paar Tagen die Weihnachtsbeleuchtung, die die Mittelstraße in Gevelsberg in das entsprechende Licht setzt. Pro City hat sie zeitig zum Mondscheinbummel am Freitag, 26. November, aufhängen lassen.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

13 Überspannungen mit großen LED-Kugeln, mehr als 1000 Meter Lichtergirlande entlang der Straße. Dafür genutzt wird der AVU-Grünstrom. Finanziert wird das Gemeinschaftsprojekt „Weihnachtsbeleuchtung“ von Pro City, seinen Mitgliedern, aber auch anderen Akteuren aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, von Hauseigentümern und auch Privatleuten, die dafür spenden.

Pro City hat den Anteil der Beteiligung wieder um 50 Prozent gesenkt, um die Unternehmen, die unter der Coronasituation leiden, nicht zu stark zu belasten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm