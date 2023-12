Winterzauber und Baumverkauf für den guten Zweck

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal Endspurt für den Advent: Auch an den letzten Wochenenden vor Heiligabend geht es in den Städten des EN-Südkreises wieder festlich zu.

Schwelm

Der Weihnachtsmarkt in der Schwelmer City hat bereits am Donnerstag begonnen. Am heutigen Freitag sowie am Samstag und Sonntag sind die Buden und Stände von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Besucher dürfen sich auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und festlichen Budenzauber freuen. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, mit kleinen und großen Ideen, hervorragend geeignet für ein individuelles Weihnachtsgeschenk. Zudem sind wieder viele Schwelmer Vereine vertreten – darunter eine Frauengruppe, die schöne, selbst gemachte Dinge verkauft und ihren Erlös dem Frauenhaus spenden wird. Am Samstagmittag kommt der Nikolaus auf den Bürgerplatz und bringt für die Kinder Weckmänner mit. Am Freitag, Samstag und Sonntag öffnen die Buden und Stände jeweils von 11 bis 20 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Einzelhandelsgeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Leo-Theater geht am heutigen Freitag um 20 Uhr die Satire „Extrawurst“ über die Bühne. Am Samstag (16 und 20 Uhr) sowie Sonntag (11 Uhr) steht die Komödie „Frau Müller muss weg“ auf dem Programm. Die Sonntagsvorstellung ist bereits ausverkauft, für alle anderen Termine gibt es Karten unter Tel. 02336-4702440 oder unter info@leo-theater.ruhr.

Wer noch einen Christbaum kaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, ist bei den Schwelmer Pfadfindern richtig. Die werden auch in diesem Jahr ihre Tannenbäume für den guten Zweck vor der St.-Marienkirche anbieten. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des Stammes „Teutonen Schwelm“ bestimmt. Der Verkauf startet am Samstag, 16. Dezember, um 8 Uhr. Da die Stammkunden eine breite Auswahl schätzen, kommen diese bereits direkt zu Beginn. Es lohnt sich also auch für Neukunden, früh vorbeizuschauen, um viele Optionen zu haben. Die Bäume kommen aus dem Sauerland und haben eine Größe von 1,20 bis 2,50 Metern. Es gibt Nordmanntannen und Blaufichten. Gegen einen kleinen Aufpreis werden die Bäume bis nach Hause geliefert. Natürlich ist auch immer Zeit für ein Gespräch mit den Pfadfindern.

Wer noch keinen Christbaum hat, wird am Samstag vielleicht bei den Schwelmer Pfadfindern vor der St.-Marienkirche fündig. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Gevelsberg

Auch in diesem Jahr lädt der Jazzclub im Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8, gemeinsam mit den Old Friends zum Jahresabschluss zur Jazz-Gala mit mehreren Bands ein. Das Programm zeigt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr die große Bandbreite des Jazz von Dixieland und Swing der 30er- und 40er-, Swing im deutschen Schlager der 50er- bis hin zum Cool Jazz der 60er- und 70er-Jahre, geprägt durch das amerikanische Modern Jazz Quartet, das mit seiner Musik gerade in Europa auch viele Liebhaber der klassischen Musik in die Konzertsäle lockte. Das Team des Zentrums sorgt wie immer für das Wohl der Gäste mit Getränken und kleinen Speisen. Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro und sind bei der Buchhandlung Appelt und allen Proticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eintritt an der Abendkasse: 28 Euro.

Im Haufer Park findet am Samstag (ab 14 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr), 16. und 17. Dezember, der Gevelsberger Winterzauber statt. Organisatoren sind Da Vam Lusebrink, Mühlenhämmer, Schnellmark und die Spielleute-Vereinigung. Für Musik sorgen am Samstag Flying Vocals und die Spielleute, am Sonntag die Krayer Krähen, Blueline, die Spielleute und Mölmsche Houltköpp. An beiden Tagen kommt um jeweils 17 Uhr der Nikolaus.

Ennepetal

Die Stuttgarter Comedian Harmonists sind am Sonntag um 20 Uhr mit ihrem Programm „Halleluja!“ zu Gast im Reichenbach-Gymnasium. Songs aus mehreren Jahrzehnten und quer durch alle Stile, darunter „Help“, „Singin‘ in the Rain“, „Sex Bomb“, aber auch „Der Mond ist aufgegangen“ und Chopins „Minutenwalzer“ werden im unvergleichlichen Stil der Comedian Harmonists vorgetragen. Einzelkarten kosten zwischen 18 und 27 Euro und können in der Tourist-Info im Haus Ennepetal, unter www.reservix.de, an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erworben werden.

Mit ihrem Programm „Halleluja!“ kommen die Stuttgarter Comedian Harmonists am Sonntag in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums in Ennepetal. Foto: TOBIAS METZ FOTOGRAFIE / WP

Das Industrie-Museum, Neustraße 53, veranstaltet am Samstag und Sonntag seinen 10. Kreativ-Weihnachtsmarkt. Gut 60 Kunsthandwerker aus Ennepetal und Umgebung bieten in der 1. Etage ihre liebevoll gefertigten Kunstwerke, Handarbeiten und Köstlichkeiten an. Im Erdgeschoss können antike Maschinen sowie die alten Glocken aus der evangelischen Kirche Ennepetal-Voerde besichtigt werden. In den Weihnachtshütten vor dem Backsteingebäude ist mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl gesorgt. Wichtiger Hinweis: Das Parken auf dem Gelände ist an diesem Wochenede nicht möglich. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die katholische Gemeinde Ennepetal lädt am heutigen Freitag gleich zweimal zum Adventssingen ein: Um 16 Uhr gibt es ein offenes Adventssingen mit Karin Boecker-Flender in der Kirche St. Johann Baptist an der Milsper Straße 40 für alle, die gerne singen oder einfach nur einen besonderen Adventsmoment genießen möchten. Um 17 Uhr lädt die Katholische Grundschule Ennepetal zum Adventssingen in die Kirche Herz Jesu an der Kirchstraße 80 in Milspe. Die Kinder und Lehrer*innen freuen sich auf eine schöne besinnliche Zeit zusammen.

Das Wittener Kinder- und Jugendtheater führt am heutigen Freitag um 15 Uhr das Weihnachtstheaterstück „Sterntaler“ im Reichenbach-Gymnasium auf. „Eine spritzige, witzige und mit weihnachtlicher Nächstenliebe bestückte kleine Geschichte mit musikalischen Einlagen“, teilt das Theater mit. Das Theaterstück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf an der Bürgerinformation im Rathaus, Bismarckstraße 21, oder in der Stadtbücherei, Voerder Straße 39, während der Öffnungszeiten. Die Einzelkarte kostet 3 Euro. An der Tageskasse kostet der Eintritt 4 Euro. Vereine, Schulen und Kindergärten können ab zehn Personen auf telefonische Anfrage ermäßigte Eintrittskarten für 2 Euro pro Person erhalten.

