Weitere Termine des Gevelsberger Prinzenpaars

Weitere wichtige Termine, die das Gevelsberger Prinzenpaar im Laufe seiner Session wahrnehmen wird, sind unter anderem der Presseschoppen der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg am 18. Januar, die Verleihung des Ordens für Freude und Frohsinn durch die Ka-Ge Hippendorf am 25. Januar sowie die Großveranstaltung „Närrischen Mütze“ am 1. Februar 2020.

Hierzu verriet Volker Weiß, dass es diesmal der Betriebsleiter von Gebrüder Nolte und stellvertretender Pro-City-Vorsitzender, Andreas Niehues, sein wird, dem die närrische Kopfbedeckung aufgesetzt wird.