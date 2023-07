Welche Grundschule hat die besten Kicker? Sieger steht fest

Große Freude bei den Siegern. Schwelms Stadtoberhaupt Stephan Langhard (hinten links) überreicht den schmucken Wanderpokal an die jubelnden Kinder.

Schwelm. Zum 28. Mal kicken die Schwelmer Grundschulen ihren Stadtmeister aus. Diese Schule setzt sich in diesem Jahr die Krone auf.

Eine lange Tradition hat in Schwelm das VfB-Fußballturnier der Schwelmer Grundschulen, an dem die Kinder stets mit Begeisterung teilnehmen. Nachdem Corona eine dreijährige Pause erzwungen hatte, konnten die Spiele in diesem Jahr wieder auf dem Rasenplatz des VfB-Schwelm ausgetragen werden.

Dieses 28. Fußballturnier zeichnete sich durch Spiele aus, die an Klasse und Spannung nichts zu wünschen übrig ließen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses konnte sich am Ende die Grundschule Ländchenweg knapp vor den punktgleichen Teams der Katholischen Grundschule St. Marien und der Grundschule Engelbert durchsetzen. Den vierten Platz belegte die Grundschule Nordstadt.

Den Wanderpokal überreichte Bürgermeister Stephan Langhard den siegreichen Mädchen und Jungen in der Grundschule Ländchenweg. Er gratulierte ihnen sehr herzlich zu „ihrem hervorragenden Einsatz“ und bedankte sich auch bei den Teams der anderen Grundschulen für deren tolles Engagement. Mit den erfolgreichen Schülern freuten sich auch Schulleiterin Carola Zimmermann, Klassenlehrer Jens Gehres und Michael Starke vom VfB-Schwelm.

Seinem Verein galt als bewährtem Ausrichter ein besonders herzlicher Dank.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm