Welt-Aids-Tag: Gevelsberger Initiative fordert Solidarität

Gevelsberg. Auch wenn ein anderer Virus die Welt beherrscht, sollte nicht vergessen werden, dass es noch andere Viren gibt, die tödliche Verläufe bringen.

Der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember will Solidarität mit Menschen mit HIV und Aids fördern und Diskriminierung entgegenwirken. Er erinnert an die Menschen, die an den Folgen der Infektion verstorben sind. Und er ruft dazu auf, weltweit Zugang für alle zu Prävention und Versorgung zu schaffen. „Auch wenn 2021 ein ganz anderer Virus die Welt beherrscht, sollte nicht vergessen werden, dass es noch andere Viren gibt, die tödliche Verläufe mit sich bringen können. Einer von ihnen ist das HI-Virus“, so die Veranstalter.

Gemeinsam mit dem Bundesverband, der Deutschen Aids-Hilfe (DAH), der Aidshilfe NRW und der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) will die in Gevelsberg ansässige Aids-Initiative EN nicht nur aufklären, sondern auch Mut machen. „Egal, ob es um den Job, Freizeit, Sexualität oder Familienplanung geht: Menschen mit HIV können heute leben wie alle anderen. Bei rechtzeitiger Behandlung lässt der Ausbruch von Aids sich verhindern. HIV ist unter Therapie auch nicht mehr übertragbar“, berichtet Ralf Terjung vom Vorstand des Vereins.

Aber: Die Corona-Pandemie werfe die Maßnahmen gegen HIV/Aids zurück: In vielen Ländern werden die Medikamente knapp. Darum sind die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins im gesamten Kreisgebiet auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs: In den örtlichen Stadtbüchereien liegen Medienverzeichnisse zum Thema HIV und Aids aus. In Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm und Witten werden Kondom- und Spritzenautomaten betreut.

Telefonische Beratung wird montags und mittwochs von 17-19 Uhr sowie freitags von 18-20 Uhr angeboten.

Den jährlich als Präventionsbotschafter erscheinenden Aids-Teddy können die Anbieter in diesem Jahr wegen pandemiebedingter Lieferschwierigkeiten des Herstellers nicht auf den Markt bringen. Teddys der vergangenen Jahre gibt es gegen eine Spende in Gevelsberg bei der Buchhandlung Appelt und im Schwelm beim Teekontor in der Moltkestraße. Um auch während der Corona-Pandemie Spenden zu akquirieren, wurde ein Online-Shop unter http://www.shop.aids-initiative-en.de eingerichtet. HIV-Selbsttests werden als wichtige Ergänzung des vielfältigen Testangebotes kostenlos ausgegeben.

In Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Ennepe-Ruhr-Kreises, wird eine persönliche und anonyme Beratung – kostenfrei - sowohl vor als auch nach dem HIV-Selbsttest angeboten. Die Aids-Initiative EN ist erreichbar unter 02332 555392 und info@aids-initiative-en.de, die Aids-Fachberatung des EN-Kreises ist erreichbar unter 02302 922278. Weitere Informationen unter https://www.aids-nrw.de/

