Ein Blick auf den Spieleparcours am Haus Ennepetal. Geboten werden Spaß und Aktionen für Jung und Alt.

Veranstaltung Weltspieltag in Ennepetal: „Hula-Hop kann ich nicht mehr“

Ennepetal. Es wimmelte vor Spielfreude beim Weltspieltag rund ums Haus Ennepetal. Warum der Besuch auch älteren Besuchern Spaß machte.

Es wimmelte vor spielfreudigen Menschen. Das war ein Nachmittag voller Spaß und Aktionen. Rund um das Haus Ennepetal hatte der städtische Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung Kinder- und Jugendarbeit, in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH), dem Familienzentrum und dem Familienbüro Startbahn EN anlässlich des Weltspieltages zu zahlreichen schönen Spielen eingeladen.

Bürgermeisterin Imke Heymann, die die großen und kleinen Menschen begrüßt hatte, freute sich, dass so viele gekommen waren. An allen Ecken gab es Bewegungsspiele, es gab eine Seifenblasen-Station sowie Kinderschminken und sogar drei Hüpfburgen: Spiele und Angebote für jedes Alter.

„Nun ja, Hula-Hop kann ich nicht mehr“, schmunzelte Manfred Schnell, der mit Ehefrau Bärbel aus Gevelsberg gekommen war. Die Senioren nehmen alle 14 Tage im MGH am Spielenachmittag teil und so ließen sie sich am Freitag dort blicken, um gemütlich Kaffee zu trinken und der Jugend zuzuschauen.

Man konnte an zahlreichen Spiel- und Aktionsständen teilnehmen wie Hüpfkästchen, am Familien-Parcours sowie bei den Spielen aus aller Welt.

Lustig war auch der Urlaubs-Parcours, wo es ein Wettrennen, ausgestattet mit Schwimmflügeln, Schwimmring, Wasserball, Taucherbrille und Badbekleidung, im Kinderwagen gab.

Da jauchzten Emilia und Bruder Christian vor Vergnügen. Wer alle Spiele erfolgreich absolviert hatte und sich die Laufkarte habe abstempeln lassen, bekam ein Gratis-Eis.

Auch Bingo wurde angeboten. Daneben hatte die Spieleria geöffnet, wo Gesellschafts- und Kartenspiele ausprobiert und direkt ausgeliehen werden konnten. Darüber hinaus bot die Spieleria gebrauchte Spiele günstig zum Verkauf an.

Im Generationencafé wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Zudem konnten zur Kindermusik von Anna Görsch auf dem Außengelände Waffeln verzehrt und Popcorn geknabbert werden. Astrid Fänger vom Mehrgenerationenhaus und Sabrina Kisker, Abteilung Kinder- und Jugendarbeit, zeigten sich glücklich über den erfolgreichen Spiel- und Aktionstag.

