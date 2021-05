Wendemanöver in Schwelm: Auto kollidiert mit Motorradfahrer

Auf der Untermauerstraße in Schwelm ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen, als ein 35-Jähriger Autofahrer auf der Fahrbahn wenden wollte.

Schwelm. Beim Wenden stoß ein Autofahrer am Sonntagabend in Schwelm mit einem 19-jährigen Kraftradfahrer zusammen, der darauf stürzte und sich verletzte.

Mit einem Verletzten endete ein Wendemanöver: Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntag um 19.25 Uhr die Untermauerstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße in Schwelm. Er hielt auf der dortigen Busspur an, um seine beiden Kinder abzusetzen.

Zusammenstoß mit 19-jährigem Kraftradfahrer

Um anschließend die Fahrbahn zu wechseln und zu wenden, zog er aus der Busspur und schätzte den Abstand sowie die Fahrtgeschwindigkeit eines sich nähernden Motorrads falsch ein. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 19-jährige Kraftradfahrer auf die rechte Fahrzeugseite stürzte und sich dabei leicht verletzte.

