Weniger Wildschweine in EN: Jagd ist nicht der einzige Grund

Bei der Ennepetaler Jagdgenossenschaft Meininghausen wurde berichtet, dass Wildschweine seltener zu sehen seien. Das sind die Gründe dafür.

Sie sind weniger geworden und deswegen nicht so sichtbar, aber sie sind da. Verräterische Spuren sind der Beweis. Es sind Wildschweinrotten, die sich auf den Weiden und Wiesen im Bereich der Jagdgenossenschaft Meininghausen austoben, wühlen und nach Futter suchen. In der Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft in der Gaststätte „Zur guten Quelle“ auf Jellinghausen stellte Vorsitzender Klaus Baumann grundsätzlich fest: „Wildschweine sind bei uns jetzt seltener zu sehen.“ Ein Grund sei auch die intensive Bejagung der Tiere.

Für viele Gartenfreunde in der Stadt waren Keiler und Co. in den vergangenen Jahren zur Plage geworden. Im Bereich des Friemannweges, so sagte es in der Versammlung Detlev Pauls, seien die Rotten auch noch sehr aktiv gewesen. Sie seien aber doch seltener zu sehen, da für sie auch durch das Abholzen vieler Waldgebiete die Rückzugsmöglichkeiten eingeschränkt worden seien.

Wie Klaus Baumann weiter berichtete, sei der Rehwildbestand relativ hoch. So wurde auch aus der Versammlung heraus bekannt, dass es keine Abschusspläne mehr für die Jagdausübungsberechtigten gibt. Die Meinung des Vorsitzenden: „Das Gleichgewicht in der Natur muss aber geregelt werden.“

Das bedeute auch den Abschuss von Rehwild. Damit vom Rehwild nicht alles kahl gefressen werde, würden Eigentümer von Waldflächen Gatter zum Schutz für Neuanpflanzungen errichten, so war zu hören.

Wer noch im Jagdgebiet einen Lebensraum habe: Füchse und Dachse. Der Bestand an Waschbären entwickle sich ständig. Ein Wolf, so Baumann, sei hier noch nicht gesichtet worden. Die Jagdgenossenschaft Meininghausen umfasst das Ennepetaler Stadtgebiet von der Aske in Voerde bis zum Kruiner Tunnel/Stadtgrenze Gevelsberg in Milspe. Die Jagdgenossen sind übrigens keine Jäger, sondern verpachten ihr Land für die Jagd. Kassenwart Ferdinand vom Ort überraschte die Mitglieder mit der Feststellung: „Die Jagdgenossenschaft wird in diesem Jahr 65 Jahre alt.“

