Wenn das Geld für den Schulranzen fehlt: Hilfe für Kinder

Ennepetal. In manchen Familien ist das Geld selbst für den Schulranzen zu knapp. Um Benachteiligungen zu verhindern, gibt es in Ennepetal eine Aktion.

Die jährliche Aktion war ein großer Erfolg und wichtige Hilfe. 26 neue Schulranzen-Sets in Komplettausstattung hat der Kinderschutzbund Ennepetal für nur 25 Euro an Familien verteilt, die in diesem Jahr ein Kind einschulen werden.

Der Kinderschutzbund bedankt sich herzlich bei Lederwaren Lingenberg aus Gevelsberg, der Sparkasse sowie dem Jobcenter, die als feste Größe diese Aktion seit Jahren unterstützen.

Die beiden Schulsozialarbeiterinnen beim Kinderschutzbund, Heike Ueßeler und Celine Kiene, sowie Vorstandsmitglied Sabine Spruth freuen sich im Bärti-Laden sehr, dass nun diese beachtliche Anzahl von Kindern eine gute Ausstattung zu diesem Sonderpreis erhalten hat. Der Dank des Kinderschutzbundes gilt auch der Firma Spax, die die Aktion finanziell unterstützt und sogar noch einen Spaxi obendrauf gelegt hat.

