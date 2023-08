Wer wird neuer Chef unserer VHS? Nun steht es fest

Achim Battenberg (links) geht bald in den Ruhestand. Seine Nachfolge bei der heimischen Volkshochschule ist geregelt.

Gevelsberg. VHS-Direktor Achim Battenberg geht bald in Ruhestand. Nun steht fest, wer den Posten neu besetzen wird. Was die Person an Kompetenz mitbringt.

Wechsel auf dem Chefsessel der Volkshochschule mit Sitz in Gevelsberg: Nach fast 30 Jahren als Direktor der VHS Ennepe-Ruhr-Süd nähert sich Achim Battenberg nun langsam dem wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird die bisherige Fachbereichsleiterin Melanie Beinert, die von der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd unter dem Vorsitz von Gerd Vollmerhaus bestellt wurde.

Die 41-jährige lebt in Bochum, hat Germanistik und Kunstgeschichte studiert und wird im Mai nächsten Jahres ganz offiziell ihre Position als neue Direktorin antreten. Über ihren Werdegang bei der VHS erzählt Melanie Beinert, dass sie bereits gegen Ende ihres Studiums zunächst (einmal) als Dozentin agierte, später dann als Anleiterin, dann als Pädagogin und Projektleiterin im Bereich Integration tätig war und letztlich als Leiterin der Fachbereiche „Integration“, „Sprachen“ und „Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten“ avancierte.

„Mein Herz hängt an dieser Einrichtung und ihrer Vielzahl an Angebotsmöglichkeiten.“ Denn was die Volkshochschule den Menschen biete, das sei sinnvoll.

Drei Schwerpunkte bei der Volkshochschule

Beinert erläutert, dass man den lernenden Menschen in seinen sozialen, kulturellen, beruflichen und privaten Lebensbezügen sehen würde und daraufhin wirke, eine vielseitige Entfaltung seiner Persönlichkeit zu fördern sowie Kompetenzen zu entwickeln, die erforderlich und hilfreich sind, um den Anforderungen im gesellschaftlichen Alltag und in der Arbeitswelt zu bewältigen. Die Schwerpunkte bilden dabei die drei großen Bereiche: die klassische Volkshochschule, berufliche Bildung und Integration.

Letzt genannter Punkt bringt Gerd Vollmerhaus auf den Plan, der nicht nur die einstimmige Wahl von Melanie Beinert am 15. Juni durch den Volkshochschulzweckverband begrüßt, sondern auch deren Engagement an einem Beispiel lobt. Er berichtet davon, dass man dank „ihrem Netzwerk“ an der Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg spontan einen Deutschkurs für Kinder mit Migrationshintergrund „an den Start“ bringen konnte, da 38 Prozent der dort lernenden Schüler nicht der deutschen Sprache mächtig seien.

Gegen viele Mitbewerber durchgesetzt

In seiner Funktion als Vorsitzender des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd geht Bürgermeister Claus Jacobi noch einmal kurz auf das Auswahlverfahren ein, beschreibt die Vorgehensweise und sagt, dass es ihn freue, dass sich jemand „hier aus dem Haus“, vor allem aber jemand „der in unseren Städten“ ein Ansehen genießt, gegen eine beachtliche Anzahl an Mitbewerbungen am Ende durchgesetzt habe.

Melanie Beinert freut sich auf die neue Aufgabe. Der erste Eindruck von ihr lässt Tatendrang, Authentizität und viel positive Grundstimmung erkennen. Beste Voraussetzungen also, um gemeinsam mit einem starken Team im Rücken, zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen und Veränderungen auch weiterhin erfolgreich zu begleiten und zu gestalten.

