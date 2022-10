Werner Hartmann ist 90: In Ennepetal auf einer Insel geboren

Ennepetal. Auf einer Insel geboren, mitten in Ennepetal. Das kann Werner Hartmann von sich behaupten. Heute vor 90 Jahren kam er zur Welt.

Wer ist schon in Ennepetal auf einer Insel geboren? Werner Hartmann ist es, heute genau vor 90 Jahren. Sein Geburtshaus, beidseitig umspült vom Hasper Bach, der sich ein wenig weiter in den Teich der Müllersfamilie Hagelsiep ergießt, wurde früher nur „Auf der Insel“ genannt.

Zur Müllersfamilie hatte er eine besondere Beziehung. Er durfte als Junge die Pferde im Stall versorgen. Heute wohnt Werner Hartmann mit seiner Frau Ingeborg in einem Genossenschaftshaus an der Hagener Straße, nicht weit entfernt vom versteckt liegenden Mühlenteich.

Ganz eng verbunden ist Werner Hartmann mit dem Männergesangverein „Einigkeit“ Haspetal. Obwohl die Stimme Hasperbachs nach 113 Jahren 2017 für immer verstummte, ist für den Geburtstagsjubilar der Chor in der Erinnerung präsent. Sein Vater zählte zu den Mitgründern, und es war selbstverständlich, dass er als junger Mann in den Chor eintrat. 65 Jahre, bis zum Schluss, sang Werner Hartmann in der „Einigkeit“. 30 Jahre lenkte er die Geschicke des Chores, organisierte Fahrten und Konzerte. Auch zählte er zum Vorstand des Stadtverbandes der Ennepetaler Chöre, und an vielen Wochenenden war er für den Gesang unterwegs.

Auch nach der Auflösung der „Einigkeit“ ist Werner Hartmann dem Stadtteil verbunden. Bei Veranstaltungen wird er namentlich begrüßt, er ist bekannt, nicht nur „im Tal“, wie die Hasperbacher ihren Stadtteil nennen.

Nach der Schulzeit in Hasperbach lernte er, der Pferdenarr, zunächst auf einem Bauernhof am Schmandbruch in Volmarstein. Ab 1949 arbeitete er in der Firma Niggeloh am Talsperrenweg und blieb dort bis zum Ruhestand. Seine aus Breckerfeld stammende Frau Ingeborg, mit der er 63 Jahre verheiratet ist, lernte Werner Hartmann bei einem Fest in Ahlhausen kennen. Sie haben zwei Söhne und eine Tochter, sechs Enkel und vier Urenkel. 37 Jahre wohnten die Hartmanns an der Masurenstraße in Voerde, dann zogen sie nach Hasperbach.

Anlässlich seines 90. Geburtstages erhält Werner Hartmann heute Gratulationsbesuch vom stellvertretenden Bürgermeister Manfred Drabent.

