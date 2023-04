Wettbewerb für alle: Wer ist der größte Klimaschützer in EN?

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wer ist der größte Klimaschützer im Ennepe-Ruhr-Kreis? Kreis und Städte laden zum Stadtradeln ein. Jeder kann mitmachen.

Für den Klimaschutz in die Pedale treten: Der Ennepe-Ruhr-Kreis beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Mit dabei sind alle kreisangehörigen Städte, erstmalig auch Breckerfeld. Wer im Kreisgebiet wohnt, arbeitet oder zur Schule geht, kann mitmachen und drei Wochen lang Fahrradkilometer sammeln. Anmeldungen sind bereits möglich.

Startschuss am 1. Mai

„Der Startschuss im Ennepe-Ruhr-Kreis fällt am 1. Mai. Ab dann zählt bis zum 21. Mai jeder auf dem Rad zurückgelegte Meter. Am einfachsten lassen sich die gefahrenen Kilometer mit der Stadtradeln-App aufzeichnen“, wirbt David Hüsken, Radverkehrsbeauftragter des Kreises, vor allem für das Nutzen der App.

Denn: Wer sich diese im Vorfeld runterlädt, muss sich um das Aufzeichnen und eintragen der geradelten Kilometer keine Gedanken machen. Alle Radtouren werden in der Stadtradeln-App aufgezeichnet und die gesammelten Kilometer automatisch dem eigenen Konto gutgeschrieben. Bequemer ist die Teilnahme nicht möglich.

Zudem helfen die anonymisierten Streckendaten, welche unter hohen Datenschutzauflagen gespeichert werden, den Kommunen und der Kreisverwaltung bei der Planung und Verbesserung von Radwegen.

Alternativ können die geradelten Kilometer aber auch manuell unter www.stadtradeln.de entweder für den Kreis oder den eignen Wohnort eingetragen werden.

Registrieren

Wer mitmachen will, registriert sich unter www.stadtradeln.de/ennepe-ruhr-kreis oder in der Stadtradeln-App. Bei der Anmeldung muss jede Stadtradlerin und jeder Stadtradler entweder einem Team beitreten, selbst eines gründen oder Teil des offenen Teams des Kreises bzw. der eigenen Kommune werden. Jede Strecke, ob alleine oder gemeinsam, wird dem Team und dem Kreis gutgeschrieben.

Am Ende des Aktionszeitraumes steht fest, welche Teams im Ennepe-Ruhr-Kreis am fleißigsten in die Pedale getreten haben. Im Herbst, wenn auch alle anderen teilnehmenden Kommunen ihre drei Stadtradel-Wochen hinter sich haben, werden die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die besten Newcomer anhand der Einwohnerzahl in fünf Größenklassen ausgezeichnet.

Gute Bilanz im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr hatte der Kreis bundesweit Platz 94 von 2.557 teilgenommenen Kommunen belegt. 2.568 Personen im Kreis sammelten zusammen über 530.000 Fahrradkilometer. Die längste Strecke legten mit 153.988 Kilometern letztes Jahr die Wittener zurück, bei den Kilometern pro Einwohner belegte Herdecke den Spitzenplatz (2,93).

Der größte Gewinner ist in jedem Fall das Klima: Das Klima-Bündnis veröffentlicht auf der Stadtradel-Homepage fortlaufend, wie viel CO2 dadurch vermieden werden konnte, dass Strecken mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückgelegt wurden. 2022 wurden alleine im Ennepe-Ruhr-Kreis 82.000 Kilogramm CO 2 vermieden.

Der Wettbewerb möchte zudem langfristig zum Umstieg auf das Fahrrad motivieren und den mitradelnden Politikern zeigen, an welchen Stellen es bei der Radinfrastruktur noch Verbesserungsbedarf gibt.

Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Stadtradeln finden sich auf www.stadtradeln.de/faq Wer darüber hinaus Fragen hat, kann sich an die Ansprechpersonen in den teilnehmenden Städten oder David Hüsken wenden, Telefon 02336 93-2225, E-Mail david.huesken@en-kreis.de

