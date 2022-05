Wettbewerb: Schwelmer treten für das Klima in die Pedale

Schwelm. Die Stadt Schwelm nimmt an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis teil. Auf die drei aktivsten Radfahrer warten Gutscheine.

Die Stadt nimmt auch in diesem Jahr an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis teil. Die Aktion ist für den Zeitraum vom 16. Mai bis zum 5. Juni angemeldet und findet in Form eines Wettbewerbs statt. Es geht dabei nicht nur um den Spaß am Fahrradfahren und das Gewinnen von Preisen, sondern vorrangig um das Animieren der Schwelmer im Alltag öfter auf das Fahrrad zu steigen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, können sich die Interessierten auf der Internetseite der Stadt Schwelm anmelden und sich einem Team anschließen oder ein eigenes gründen. Das Ziel: Gemeinsam möglichst viele Radkilometer zu sammeln.

Jeder Teilnehmer der Aktion „Stadtradeln“ setzt sich somit aktiv für den Klimaschutz und die damit einhergehende Verbesserung der Lebensqualität vor Ort ein. Über die dazugehörige App und die Meldeplattform „RADar!“ können zusätzlich Anregungen zur Entwicklung der Schwelmer Radinfrastruktur abgegeben werden.

Spaß am Rad

David Hüsken, Radfahrbeauftragter des Ennepe-Ruhr-Kreises ist zuversichtlich, was die langfristige Effizienz der Kampagne angeht. „Klimaschutz, Radverkehr und die Zukunft, das hängt alles zusammen. Fahrradfahren ist deutlich leiser und langsamer, wir hoffen natürlich, dass die Teilnehmer den Unterschied feststellen“, so Hüsken. Zudem sei es ein Anlass, öfter anzuhalten und die lokalen Geschäfte zu besuchen.

Sinn und Zweck des Wettbewerbs sei es, den Bürgern zu zeigen, dass es Spaß macht zu radeln und es somit zu einer regelmäßigen Angewohnheit werden könnte. „Mittel- oder langfristig könnte das für einen Perspektivwechsel sorgen und auch die Achtsamkeit im Straßenverkehr im Bezug auf Fahrradfahrer erhöhen“, betont der Radfahrbeauftragte. Er wünsche sich, dass sich die Aktion über die Jahre weiter etabliert und zu einem festen Bestandteil im Programm wird.

Kurz vor den Sommerferien sollen die Gewinner des „Stadtradelns“ feststehen. Bei den drei Preisen handelt es sich um Gutscheine der Werbegemeinschaft Schwelm im Wert von 75, 50 und 25 Euro.

Fahraktivste Schule gesucht

Für Grundschulen und weiterführende Schulen besteht die Möglichkeit, im Rahmen des „Stadtradelns“ an dem landesweiten Wettbewerb teilzunehmen. Gesucht wird die fahraktivste Schule mit den sowohl am meisten eingefahrenen Kilometern als auch der höchsten Anzahl an Teilnehmern. Zusätzlich wird an den weiterführenden Schulen im Sinne der Luftreinhaltung die beste Aktion zum Fahrradfahren gesucht.

