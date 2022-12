Wichtige Entscheidungen zum Start ins Kirmesjahr 2023

Das Kirmestor – hier eine Aufnahme aus diesem Jahr. Zum Start ins neue Kirmesjahr stehen beim Kirmesverein wichtige Entscheidungen an.

Gevelsberg. Der Kirmesverein Gevelsberg steht vor wichtigen und richtungsweisenden Entscheidungen. Worum es konkret geht.

Der Kirmesverein hat einige wichtige Angelegenheiten zu besprechen und zu entscheiden, und der Rahmen, in dem das geschehen soll, ist die Jahreshauptversammlung am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr in der Aula Alte Geer.

Es seien alles Punkte, die schon beim letzten Treffen besprochen wurden und über die teils auch schon öffentlich berichtet wurden, teilt Geschäftsführer Carsten Neef im Vorfeld mit. So gehe es unter anderem um die Wahl des neuen Hammerschmieds – Lutz Kornowski soll als neuer Hammerschmied bestätigt werden (wir berichteten) – und die Wahl des Kirmesmotto 2023. Natürlich dürfen wieder Motto-Vorschläge eingereicht werden und der Vorstand sei gespannt, was den Mitgliedern diesmal wieder alles einfällt.

Auf der Tagesordnung stehe natürlich auch der Kirmesabend im nächsten Jahr, das Thema Kirmesplaketten sowie überhaupt die Kirmes mitsamt aller Termine des Gevelsberger Kirmesvereins und der Kirmesgruppen.

Fast schon historische Züge nimmt die Tagesordnung unter Punkt 7 an: Dann geht es um die Neuaufnahme der neuen Kirmesgruppe Silschede. Dazu führte Geschäftsführer Carsten Neef aus: „Wir treffen uns Mitte Januar mit der 13. Kirmesgruppe, um die Weichen zu stellen, dass sie auf der Jahreshauptversammlung dem Kirmesverein beitreten können.

Und auch dies ein wichtiger Punkt zu Beginn des Kirmesjahres: Der Kirmesverein nimmt wieder Meldungen für die Verleihung der Goldenen Ehrennadel sowie von Gruppenmitglieder für 50 Jahre Aktivität im Gevelsberger Kirmesgeschehen entgegen.

Die Bewirtung während der Versammlung erfolgt wieder durch die Damen der HSG Silschede.

