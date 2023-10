Der Netto-Markt an der Neustraße 58 in Ennepetal wurde am Montag, 16. Oktober 2023, gegen 20.55 Uhr von zwei bewaffneten Tätern überfallen.

Kriminalität Verbindung zwischen Überfällen in Gevelsberg und Ennepetal?

Gevelsberg. Erst am Montag wurde ein Netto-Markt in Ennepetal überfallen, einen Tag später eine Spielhalle in Gevelsberg. Gibt es einen Zusammenhang?

Nachdem bereits am vergangenen Montag zwei bewaffnete Täter die Netto-Filiale an der Neustraße in Ennepetal überfallen haben, gab es nun einen weiteren Raubüberfall in Gevelsberg.

Am Dienstagabend betraten gegen 22 Uhr zwei Männer eine Spielhalle an der Wittener Straße. Mit vorgehaltenem Schlagstock und einer Schreckschusswaffe forderten die beiden maskierten Täter die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Dieser Aufforderung kam die 46-Jährige umgehend nach. Nachdem die beiden Männer das darin befindliche Bargeld entnommen und eingesteckt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Lesen Sie auch: Bewaffnete Räuber überfallen Netto-Markt

Die Kriminalpolizei inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Raubüberfall in Gevelsberg und dem in Ennepetal gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann ist 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und trug eine helle Weste, weiße Jeans und weiße Schuhe. Der zweite Räuber ist ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, trug dunkle Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe. Beide Täter hatten ein helles Kleidungsstück um den Kopf gewickelt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich an die Polizeiwache Gevelsberg, 02332/9166 5000, wenden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm