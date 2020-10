Wieder Vandalismus: Täter beschädigen 20 Pkw in Gevelsberg

In der Nacht zum Samstag wurden an den Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und die Außenspiegel abgetreten.

Ein böses Erwachen gab es am Samstagmorgen für mindestens 20 Fahrzeughalter in Gevelsberg. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor an geparkten Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen und Außenspiegel abgetreten.

Betroffen waren nach Angaben der Polizei insbesondere die Straßen, "In den Weiden", "Breitenfelder Straße" und "Am Westbahnhof". Tathinweise liegen bisher keine vor. Daher freut sich die Polizei über Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter 02333-9166-4000 gerne entgegen.

Gevelsberg war in den vergangenen Wochen immer wieder Schauplatz solcher Zerstörungswut. Teils wurden städtische Anlagen zestört, aber auch häufiger abgestellte Fahrzeuge beschädigt.