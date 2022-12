Wieder Weihnachts-Musical in Gevelsberg mit Ehepaar Rex

Gevelsberg. Elisabeth und Witold Rex haben wieder ein Weihnachts-Musical in Gevelsberg mit Kindern einstudiert. Hier gibt es alle Infos.

An Heiligabend gibt es in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmusical in der Erlöserkirche ohne Corona-Einschränkungen. In der bewährten Kooperation zwischen Kindergottesdienst und Musikschule spielen und singen 40 Kinder, 10 Erwachsene und eine achtköpfige Band im Familiengottesdienst um 15 Uhr „Schimis Abenteuer“ von Elisabeth und Witold Rex.

Babylon vor 2022 Jahren: Schimi, der junge Diener des sternenkundigen Gelehrten Balthasar kann es nicht fassen: Was ist bloß in seinen sonst recht vernünftigen Herrn gefahren? Neuerdings redet er dauernd etwas von einer außergewöhnlichen Himmelserscheinung – „sowas hat es noch nie gegeben!“– und steckt seine beiden Freunde und Kollegen auch noch an mit seinen verrückten Ideen. Wenn das mal gut geht.

Wer an Heiligabend nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, am Freitag, den 23. Dezember, um 17.30 Uhr die öffentliche Generalprobe zu besuchen. Eine weitere Möglichkeit bietet das Video von der Generalprobe, das ab Anfang Januar auf Youtube zu sehen ist.

