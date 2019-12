Die Band Smithy lässt die vergangenen Jahre Revue passieren. Dabei äußern die Musiker auch Wünsche für die Zukunft.

Wieder zurück im „Wohnzimmer“

Wie oft hat „RockXmas“ mittlerweile stattgefunden?

So ganz genau weiß das keiner der Smithys. „Auf jeden Fall gibt es das Weihnachtskonzert seit über 15 Jahren“, sagt Keyboarder Oli Maikranz, der am längsten, nämlich seit etwa 25 Jahren, in der Band ist. „Der Mairock ist älter, den gibt es schon seit mindestens 20 Jahren.“

Fanden die beiden Traditions-Konzerte immer im Schwelmer Kolpinghaus statt?

„Nein. Wir sind mal nach Gevelsberg ausgewichen, denn die Nachfrage nach Karten war so groß, dass der Saal hier zu klein war und wir zwei Weihnachtskonzerte anbieten mussten. Dann haben wir es mit einer größeren Location versucht und sind für drei Jahre in die Gevelsberger Sportalm gegangen“, erklärt Daniel Hinzmann. Schlagzeuger Michael Ziegemeyer ergänzt: „Die Location passte aber irgendwie nicht zu uns, sie wurde vom Publikum nicht angenommen. Deshalb ging es im letzten Jahr wieder zurück nach Schwelm ins Kolpinghaus, unser ,Wohnzimmer’.“ „Zurück zu den Wurzeln“, sagt Wolfram Kottwig, der Techniker der Band.

War 2019 ein gutes „Smithy-Jahr“?

Michael Ziegemeyer überlegt kurz und antwortet: „Das war ein stinknormales, gutes Smithy-Jahr.“ Die anderen bestätigen diese Aussage.

Was waren eure Highlights?

Auch da sind sich die sechs Musiker und Techniker Kottwig einig: „So richtige Highlights gab es nicht. Die Gigs mit unseren Fans hier im regionalen Bereich sind einfach immer klasse.“ Michael Ziegemeyer kann sich allerdings auch noch andere Konzerte vorstellen: „Es wäre auch mal wieder schön, vor einem größeren Publikum aufzutreten. Wie beim Brauereifest in Görlitz vor 8000 oder 10.000 Menschen.“