Wiesen in Schwelm können wieder erblühen

Die Wiese an der Scharlicker Straße in Schwelm: Sie ist das neueste Stück Land, das für die umweltfreundliche Aktion der AGU hergerichtet wird.

Schwelm. Die AGU hat weiteres Gelände in Schwelm gefunden, um eine Blühwiese anzulegen. Dafür werden noch Paten gesucht.

Schwelm wird auch in diesem Jahr an vielen Stellen aufblühen. Großen Anteil haben daran die drei Blühwiesen der AGU, für die viele Bürger und Vereine Patenschaften übernommen haben. Zuletzt wurde die neue Blühwiese an der Scharlicker Straße vorbereitet und es konnte gesät werden. Der Besitzer der Wiese hat der AGU 800 Quadratmeter überlassen, die für Bienen und Insekten präpariert werden. Die Hauptarbeit hat der Landwirt Tim Heuer erledigt und die Flächen an der Scharlicker Straße und auch am Dürholt gepflügt und das Saatgut ausgebracht.

Das Team der AGU wird die Blühwiesen jetzt im Auftrag der vielen Blühpaten weiter betreuen und pflegen. Besucher sind an allen Standorten immer willkommen.

Es sei besonders erfreulich, dass der AGU ein weiteres Grundstück in der Randlage Schwelm als Blühwiese angeboten wurde, heißt es in einer Mitteilung. Auch diese Blühwiese werde die AGU im nächsten Jahr vorbereiten und suche dafür noch Blühpaten.

„Wir sind schon ein wenig Stolz, dass aus unserer Idee vor zwei Jahren mittlerweile so eine großartige Aktion geworden ist. Unser Dank gilt den drei Grundbesitzern und den über 30 Blühpaten“, so der Sprecher der AGU, Peter Stark.

„Nähere Auskünfte über diese und andere Initiativen der AGU finden sich online unter www.agu-schwelm.de. Sprechen Sie uns einfach an“, sagen Michael Treimer und Peter Stark von der AGU.