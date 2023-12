Wikipedia: Treffen in Ennepetal hinterlässt Spuren

Ennepetal Erstmals trafen sich Wikipedianerinnen und Wikipedianer in der Stadt der Kluterthöhle. Was es damit auf sich hatte.

Es war eine Premiere in der Welt der Wikipedia: Erstmals fand in Ennepetal ein Wikipedia-Stammtisch statt. Etwa 15 engagierte Wikipedianerinnen und Wikipedianer – darunter Rentner, Fotografen, Mathematiker, Bibliothekare und Ornithologen – nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern sogar aus Trier, waren dafür in die Stadt der Kluterthöhle gereist. Die Veranstaltung, organisiert von Gereon Kalkuhl, einem erfahrenen Wikipedianer mit über 2000 verfassten Artikeln, bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur Raum für informative Gespräche, sondern auch einen Besuch der Kluterthöhle und des Industrie-Museums.

Abschluss im „Chillito“

Der Tag startete mit einer einstündigen Führung durch die Kluterthöhle, mit einer Ganglänge von etwa 5,8 Kilometern eine der größten Höhlen Deutschlands. Die Teilnehmer erhielten faszinierende Einblicke in das spektakuläre, 385 Millionen Jahre alte Korallenriff aus dem Mitteldevon und genossen die allergenfreie Luft der Höhle. Anschließend führte der Weg zum Industrie-Museum, wo dessen Gründervater, Professor Dr.-Ing. Reinhard Döpp, durch die Geschichte der Gießerei führte.

Die Gäste, die aus NRW und Rheinland-Pfalz nach Ennepetal gekommen waren, ließen sich von Prof. Reinhard Döpp (rechts) durch das Industrie-Museum führen. Organisiert hatte den Stammtisch Gereon Kalkuhl (Fünfter von links). Foto: Julian Heidenreich / WP

Im Restaurant „Chillito“ in Milspe tauschten sich die Teilnehmer bei gutem Essen und anregenden Gesprächen zum Abschluss des Treffens aus. Ein Ornithologe, der bereits im Februar 2005 seinen ersten Artikel verfasste, erinnerte sich lebhaft an seinen zufälligen Einstieg in die Welt des Online-Enzyklopädie-Schreibens, als er bei Wikipedia auf einen Fachartikel stieß, der offensichtliche Falschinformationen enthielt. „Ich habe das dann schnell korrigiert. Von diesem Moment an wuchs meine Leidenschaft für das Schreiben, und ich habe nie aufgehört“, fügte er mit einem Lächeln hinzu. Inzwischen kommt er auf mehr als 50.000 Bearbeitungen.

„Wikipedia wird nachts geschrieben“, scherzte ein anderer Wikipedianer aus Herne, ein passionierter Fotograf, und betonte den ehrenamtlichen Einsatz der Autoren. Etwa eine Stunde täglich investiere er für Wikipedia. Nicht immer entstünden dabei neue Texte. Oft werde auch einfach nur Bestehendes korrigiert oder aktualisiert. Die deutschsprachige Wikipedia wächst im Schnitt mit beeindruckenden 350 bis 400 neuen Artikeln pro Tag, etwa alle vier Minuten entsteht ein neuer Artikel. „Wir produzieren weltweit kostenloses Wissen für jedermann. Wikipedia hat dafür gesorgt, dass der Brockhaus verschwunden ist“, hieß es.

Die Diskussionen am Stammtisch beleuchteten nicht nur die positiven Aspekte der Wikipedia-Aktivitäten, sondern auch die Herausforderungen, denen sich die Plattform gegenübersieht, darunter die Relevanzkriterien, auf die sich die Wikipedianer geeinigt haben. Denn nicht jeder Gegenstand sei relevant für die Wikipedia. Auch Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) als „heißes Thema“ wurden diskutiert, wobei die Autoren vorerst nicht an eine Verdrängung durch KI glauben.

Die Stammtische und regelmäßigen Treffen, von denen es sogar Jahrestagungen (WikiCon) und einen Weltkongress (Wikimania) gibt, dienen vor allem dazu, sich besser kennenzulernen und voneinander zu lernen, aber sollen auch bestimmte Arbeitsabläufe optimieren.

Freie Online Enzyklopädie Wikipedianer nennen sich die aktiven Mitarbeiter des Wikipedia-Projekts. Wikipedia wurde 2001 gegründet und versteht sich als freie Online-Enzyklopädie. Deutschlandweit gibt es derzeit etwa 20.000 Wikipedianer, von denen 3000 bis 4000 sehr aktiv sind. Die Autoren arbeiten freiwillig und grundsätzlich ohne finanzielle Entschädigung. Projekte können jedoch von der Wikipedia durch Stipendien und Mentorenprogramme gefördert werden. Interessierte können sich bei Gereon Kalkuhl (gereon.kalkuhl@wikipedia.de) melden. Wikipedia erwirtschaftet selbst kein Geld, ist frei von Werbung und für alle kostenlos. Die Online-Enzyklopädie wird von der gemeinnützigen Wikimedia Foundation betrieben und über Spenden finanziert. Ein Großteil der Spenden wird durch die jährliche Spendenkampagne eingenommen, die gerade läuft. Spenden an Wikimedia Deutschland können in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden. Mehr unter wikipedia.org

„Wikipedia setzt auf Schwarmintelligenz. Wenn bei Wikipedia ein Fehler ist, dann sehen das 100.000 Leute, 10.000 fällt der Fehler vielleicht auf, 1.000 denken sich, da müsste man etwas tun, 100 wissen, wie es geht, und 10 korrigieren es – und zwar in Sekundenschnelle“, erklärt Gereon Kalkuhl. „Bei uns ist fast jede Altersklasse – von 14 Jahren bis 94 Jahren – vertreten. Jeder kann etwas beitragen auf seinem Gebiet. Die Qualität der Artikel schwankt dabei mitunter. Während Medizinartikel oft ein hohes Niveau erreichen, gibt es noch erheblichen Verbesserungsbedarf bei Themen wie etwa dem Steuerrecht. Gibt es zu viele Ärzte und zu wenige Steuerberater unter den Autoren? Zudem seien die Autoren überwiegend männlich. Vereinigungen wie die Jungwikipedianer oder Frauengruppen versuchen dies zu ändern. Der Frauenanteil unter den Autoren beträgt nur etwa 20 Prozent. Bei polarisierenden Diskussionen, insbesondere zu politischen Themen wie der Corona-Pandemie, geht es in den Diskussionsforen dann auch mal heiß her. Am Ende entscheiden die Administratoren über Kompromisse und endgültige Formulierungen.

Industrie-Museum jetzt bei Wikipedia

Eine weitere Herausforderung besteht in der Belegpflicht für Artikel. Hierbei werden auch (seriöse) Online-Quellen verwendet, auf die im Nachhinein aber nicht immer zugegriffen werden kann, weil die Verlinkung ins Leere läuft. „Hier haben wir noch einen Rückstau. Wir schaffen es nicht immer, alle Links zu überprüfen. Vielleicht kann hier mittelfristig KI zum Einsatz kommen“, meint Gereon Kalkuhl. Der Übersetzer und Dolmetscher, der auch Grünen-Ratsmitglied in Ennepetal, gehört mit über 200.000 Bearbeitungen zu den aktivsten Wikipedianern im deutschsprachigen Raum und hat als leidenschaftlicher Schachspieler unter anderem viele Spielerbiografien veröffentlicht.

Besonders lesenswerte Artikel auf Wikipedia werden übrigens mit einem Stern ausgezeichnet, und die Vergabe dieses Symbols erfolgt dabei durch Abstimmungen unter den Wikipedianern. In dieser Gemeinschaft, die sich aktiv für die Verbreitung von Wissen einsetzt, wird also nicht nur geschrieben, sondern auch honoriert und wertgeschätzt.

Aktuell läuft bei Wikipedia die alljährliche Spendenkampagne, die durch einen Spendenaufruf beim Öffnen der Seite präsent ist. Wikipedia, komplett unabhängig und auf private Spenden angewiesen, setzt alles daran, die Kampagne erfolgreich abzuschließen. „Im Zweifel läuft die Kampagne so lange, bis wir das Geld beisammen haben“, betont ein Wikipedianer mit einem Augenzwinkern.

Beim Ziel für 2024 bestand Einigkeit unter den Teilnehmern: „Gute Texte schreiben.“ Das Treffen endete mit einem Appell: „Wir suchen Autoren!“ Möglicherweise entwickelt sich Ennepetal ja noch zum Wikipedianer-Hotspot. Übrigens: Einer der Teilnehmer verfasste im Nachgang an die Veranstaltung direkt einen Artikel über das besuchte Industrie-Museum. Außerdem wurde der Artikel zur Kluterthöhle neu bebildert.

