Polizei Wildpinkler in Schwelm greift Mann mit Messer an

Schwelm. Messerattacke am Sonntag am Bahnhof in Schwelm: Darum zücken die Polizeibeamten ihre Pistolen.

Brutaler Angriff auf dem Bahngleis: Nach einer Messerattacke auf dem Bahnhof in Schwelm musste ein 48-Jähriger mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Es war gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen, als der Schwelmer auf dem Bahnsteig auf seinen Zug wartete und plötzlich sah, wie ein Mann (62) vollkommen ungeniert direkt neben den Sitzbänken auf den Boden urinierte. Der Schwelmer sprach den Mann an, drückte seinen Unmut über dessen Verhalten aus. Das nahm der pinkelnde Mönchengladbacher zur Kenntnis, der Schwelmer dachte, damit sei die Sacher erledigt. Bald darauf fuhr der Zug ein, mit dem der 48-Jährige seine Heimatstadt verlassen wollte.

Mit gezogenen Waffen festgenommen

Als er in die Bahn steigen wollte, hatte der 62-Jährige plötzlich ein Teppichmesser in der Hand und griff damit den Mann, der ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatte, völlig unvermittelt und hinterrücks an. Der Schwelmer konnte sich mit seiner rechten Hand schützen, erlitt dort aber eine Schnittverletzung. Der Angreifer ging daraufhin auf den Bahnsteig des Nachbargleises, der 48-Jährige verständigte die Polizei. Weil der 62-jährige Mann aus Mönchengladbach bewaffnet war, nahmen ihn die Beamten mit gezogenen Pistolen fest, fesselten ihn und brachten ihn zur Wache nach Ennepetal.

Ein Alkoholtest ergab für den Mönchengladbacher einen Wert von mehr als zwei Promille und er blieb bis zum Nachmittag in Gewahrsam. Der Schwelmer wurde währenddessen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo seine Schnittverletzung versorgt werden musste. Auf den Angreifer wartet wohl bald eine Gerichtsverhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm