Hier ein Bild vom Winzerfest 2022 auf dem Bürgerplatz in der Fußgängerzone in Schwelm.

Wer gerne Wein trinkt, kommt beim Winzerfest in Schwelm auf seine Kosten. Das ist geplant.

Traditionell am letzten Juliwochenende präsentiert der Feierabendmarkt das Winzerfest auf dem Schwelmer Bürgerplatz. Auch in diesem Jahr können die Besucher wieder unter dem Motto Klönen, Bummeln und Genieße zusammen kommen und gemeinsam feiern. Winzer aus unterschiedlichen Anbaugebieten schenken Weine aus ihrer Region zu aus.

Start ist am Freitag, 28. Juli, um 15 Uhr. Am Samstag, 29. Juli, geht es dann ab 12 Uhr weiter. Wie beim letzten Winzerfest, sind wieder die Weingüter Rudnick/Rheinhessen, Kallfels/Mosel und Spiegel aus der Südpfalz mit ihren edlen Tropfen in Schwelm zu Gast. Abgerundet wird die Veranstaltung natürlich durch Schwelmer Aussteller.

Selbstverständlich wird es auch Bier und alkoholfreie Getränke geben. Für den kleinen Hunger ist ebenfalls gesorgt.

