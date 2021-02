Wir geben der Jugend eine Stimme: Wie erlebt Ihr Corona?

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wir wollen als Lokalredaktion Kindern und Jugendlichen aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal eine Stimme geben: Wie erlebt Ihr die Corona-Zeit?

Vor die Tür gehen und mit Freunden spielen. Auf der Mannschaftsfahrt mit dem Fußballclub das erste Mal so richtig betrunken sein und Dinge anstellen, die die Eltern erst Jahrzehnte später erfahren. Auf der Geburtstagsparty den netten Jungen aus der Parallelklasse ansprechen. Auf dem Schulhof heimlich Schneeballschlacht. Ein Netflixabend mit der Clique. Die Nachbarskinder auf dem Spielplatz treffen. Zusammen Mathe schwänzen. Der erste Kuss. Nach dem bestandenen Führerschein mit allen Kumpels durch die Gegend fahren und die Musik bis zum Anschlag aufdrehen. Neue Leute kennenlernen im Studium.

Party pur – das ist ein ganz wichtiger Teil der Jugend und der Studentenzeit. Aktuell brauchen junge Leuten daran gar nicht denken. Foto: Stefan Scherer / WP

Das ist eine Liste, die sich ins Unendliche erweitern ließe und von der wohl die meisten Menschen mehrere Dinge so oder zumindest so ähnlich in ihre Kindheit und Jugend erlebt haben. Doch seit einem knappen Jahr ist all das kaum noch möglich. Wie geht es eigentlich den Kindern, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, die Dinge verpassen, an die sie sich eigentlich ein Leben lang erinnern sollten? Darüber wird viel berichtet, und oft heißt es bedeutungsschwanger: „Die Kinder trifft es am Härtesten.“ Oder es wird von einer „verlorenen Generation“ gesprochen der Begriff der Corona-Jugend hat sich fast schon etabliert.

Nicht über die Kinder reden

Davon können wir uns als Lokalredaktion für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal gar nicht ausnehmen. Wir sprechen mit Lehrern, mit Schulleitungen, Kita-Beschäftigten, Menschen die in Ämtern für Jugend zuständig sind, mit Psychologen oder sonstigen Experten, die sich über irgendwelche Diplome ausweisen. Wir lassen Eltern für ihren Nachwuchs antworten, Kammern, Ausbildungsleiter, Universitätspressesprecher oder das Arbeitsamt über berufliche Hürden für junge Leute reden, den Kinderschutzbund oder andere Vereine ausgiebig zur Sprache kommen. Aber wenn wir als Zeitung und als Gesellschaft einmal genau hinschauen, fehlen bei all den Berichten aus der vermeintlich empathischen sowie wissenschaftlich fundierten Sicht, diejenigen, um dies es eigentlich bei der Sache geht: die Kinder, die Jugendlichen, diejenigen, die an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehen. Stimmen von Schülern oder Studenten sind selten zu vernehmen.

Erwachsene schreiben Corona-Tagebuch Bereits vor mehreren Monate haben wir damit begonnen, regelmäßig so genannte Corona-Tagebücher abzudrucken. In diesem Format haben wir den Erwachsenen – vor allem den unterschiedlichen Berufsgruppen – die Möglichkeit gegeben, uns aus ihrer persönlichen Perspektiven über den Alltag in der Pandemie zu berichten. Natürlich sind wir auch weiterhin an diesen Geschichten interessiert. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an schwelm@westfalenpost.de beziehungsweise schwelm@westfaelische-rundschau.de.

Das wollen wir gern ändern. Wir wollen als Lokalredaktion Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Stimme geben. Wir wollen wissen, wie Ihr Euch fühlt, was Eure Ängste sind, was Ihr am meisten vermisst, worauf Ihr Euch am meisten freut, wenn der Mist vorbei ist. Wenn ihr nicht älter als 25 Jahre seid, schreibt uns auf, wie es Euch in dem Jahr ergangen ist, wie Ihr Euch aktuell fühlt oder einfach nur, was Euch zu Corona am meisten unter den Nägeln brennt, was ihr schon immer einmal sagen wolltet, aber bislang vielleicht niemand hören wollte. Wir möchten Eure Worte gern abdrucken und im Internet auf unserer Seite veröffentlichen, damit die Menschen wissen, wie es den Kindern und Jugendlichen, wie es den jungen Erwachsenen in diesem Land wirklich geht. Wir möchten, dass Ihr selbst redet und nicht nur über Euch geredet wird.

Wenn Ihr uns Eure Gedanken mitteilen möchtet, damit wir sie für Euch verbreiten, funktioniert das am einfachsten per E-Mail. Schickt uns einfach einen Satz, ein paar Sätze oder einen ganzen Text an schwelm@westfalenpost.de beziehungsweise schwelm@westfaelische-rundschau.de. Wichtig ist, dass Ihr uns Euren Namen nennt, uns sagt, wie alt Ihr seid, wo ihr wohnt und uns ein Foto von Euch mitschickt. Wenn Ihr die Sachen lieber per Post senden wollt, ist das auch kein Problem, das geht dann an die WP/WR-Lokalredaktion, Römerstraße 3, 58332 Schwelm. Wichtig ist, dass bei Minderjährigen das Einverständnis der Eltern besteht, dass sie uns ihre Wahrnehmung des Lockdowns erzählen.

Und noch 1000 Fragen mehr

Was nervt Euch am meisten? Wie behaltet ihr trotzdem Eure gute Laune und wie den Kontakt zu Euren Freunden? Wie läuft es zu Hause oder in der neuen WG? Uns fallen noch 1000 Fragen mehr ein, die nur Ihr beantworten könnt. Diese Antworten sollen gehört und gelesen werden. Wir freuen uns schon jetzt riesig darauf, von Euch zu lesen. Und wir wünschen Euch schon jetzt, dass all die Dinge, die ihr jetzt verpasst, nachholen könnt und das nicht erst in irgendeiner fernen Zukunft sondern so bald, dass es nicht zu spät ist.