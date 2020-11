Wir haben es auch in Schwelm in der Hand

Ich glaube an den Einzelhandel vor Ort. Das Beispiel von Radio Becker macht mir da Mut. Gerade in der Elektronikbranche ist der Wettbewerb durch das Internet besonders hart. Doch dass Service und Beratung durchaus von den Kunden honoriert werden, zeigt das Beispiel des Traditionsbetriebs. Und überhaupt: Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das Leben in einer Stadt ist, in der jedes zweite Ladenlokal geschlossen ist.





Wir alle haben es selbst in der Hand, damit diese Horrorvorstellung nicht Wirklichkeit wird – durch unser Einkaufsverhalten.