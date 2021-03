Wir sind seit 75 Jahren für Sie am Puls der Zeit

Die Lokalredaktion Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal berichtet seit 75 Jahren aus diesen Städten. Das feiern wir mit Ihnen.

„Man sperrt kein Fräulein grundlos ein. Hätte Fräulein W. aus Winz (Hattingen) nicht eine solche Abneigung gegen Kinder gehabt, wäre es wahrscheinlich gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. So aber glaubte der Bergmann Ludwig P., der mit ihr im selben Hause wohnte, seine Kinder vor ihr schützen zu müssen. Die Polizei, an die er sich zunächst wandte, konnte ihm nicht helfen. Da entschloß er sich zur Selbsthilfe. Als er mittags zur Arbeit ging, verschloß er sorgfältig die Tür des Frl. W. und warf den Schlüssel fort. Erst gegen Abend, als W. zurückkehrte, wurde Frl. W. wieder ausgesperrt. Wegen Freiheitsberaubung hatte sich P. vor Gericht zu verantworten. Der Richter hielt eine Geldstrafe von 30 D-Mark für eine ausreichende Sühne.“

Westfälische Rundschau für den Ennepe-Ruhr-Kreis, 5. Juli 1946



Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Schmierfinken, die vierte Gewalt im Staat, Lügenpresse, rasende Reporter, Wächter Demokratie, Schaufenster in die Welt – die Presse polarisiert. Das tun auch wir als Lokalredaktion für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal – und zwar seit nun exakt 75 Jahren. Im Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahmen Journalisten der Westfälischen Rundschau, der Schwelmer, der Gevelsberger und der Ennepetaler Zeitung im neu gegründeten Ennepe-Ruhr-Kreis ihren Dienst auf und mussten erstmals seit vielen Jahren nicht mehr um ihr Leben fürchten, wenn sie nicht nach dem Wunsch der Herrschenden formulierten.

Im Jahr 2021 ist die Redaktion Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal auf Papier, digital und in sozialen Medien unterwegs. Foto: Stefan Scherer / WP

Die Welt ist seitdem eine andere geworden, der Bedarf an Informationen der Menschen geblieben. Die Art der Arbeit des Journalisten hat sich radikal verändert, ihr Wesen hat seit damals unverändert Bestand: Zwischen Unterhaltung und Information, zwischen Investigation und Chronik der Ereignisse pendeln die Redakteure und Mitarbeiter der Lokalredaktion auch nach 75 Jahren noch. Die Schreibmaschinen und Dunkelkammern sind mobilen Arbeitsplätzen und Smartphones gewichen, die Ausgaben sind bunter, optisch und haptisch hochwertiger geworden, die Berichterstattung hat sich durch digitale Medien im Laufe der Jahre extrem verändert. Eines ist jedoch geblieben: Die Redaktion liebt ihre Heimat und schaut trotzdem ganz genau und kritisch hin, wenn etwas passiert. Und: Die Redaktion freut sich über ihre derart interessierte Leserschaft, die sich auch mit der Arbeit der heimischen Journalisten immer wieder kritisch auseinandersetzt.

Wer will die Redaktion interviewen?

Deshalb wollen wir in unserem Geburtstagsjahr trotz der Kontaktbeschränkungen eng mit Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, zusammenrücken. Wir wollen Sie während der kommenden Monate mitnehmen auf einen journalistische Reise durch die vergangenen 75 Jahre in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Wir wollen unsere Zeitung an Ihren Bedürfnissen ausgerichtet weiterentwickeln, damit wir uns einmal auch an die noch vor uns liegenden 75 Jahre gern zurückerinnern werden. Wir wollen Ihnen unsere persönlichen Geschichten erzählen, Ihnen tiefe Einblicke und Mitgestaltungsmöglichkeiten in unserer Lokalausgabe geben.

Und damit beginnen wir heute und drehen den Spieß einmal um: Die Mitglieder der Lokalredaktion stellen sich Ihren Fragen. Dafür möchten wir einige von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gern in Video-Konferenzen einladen, in denen Sie uns schonungslos alles fragen können, was Ihnen in Bezug auf Ihre Zeitung, die Redakteure und deren tägliche Arbeit unter den Nägeln brennt. Wer sich bewerben will, schreibt uns eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten inklusive Telefonnummer und dem Stichwort „75 Jahre“ an schwelm@wp.de beziehungsweise schwelm@wr.de.

Die Westfalenpost erscheint seit dem 2. Januar 1981 in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Seitdem haben hier zahlreiche Journalisten gearbeitet, sind hier ausgebildet worden oder in Rente gegangen.

Eine einzige Konstante gibt es allerdings bis heute. Denn schon in der ersten WP-Ausgabe steht unter einem Bild des damaligen Verkehrsvereinsvorsitzenden Gerd Mittendorf „Foto: Bernd Richter“.