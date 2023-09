Legendäre Abende liefen in der Rock- und Metal Disko an der Kölner Straße in Gevelsberg. Welche Erinnerungen haben die Gäste heute noch an den Kult-Schuppen?

Diskothek Wir suchen Erinnerungen an das RPL in Gevelsberg

Gevelsberg. Wer hat auch im RPL getanzt, gefeiert, am Boden festgeklebt? Wir suchen die Erinnerungen an die Gevelsberger Disco und die schönsten Fotos.

Für eine riesige Resonanz haben die Erinnerungen von Kornelia Girgsdies alias Else Somebodys an das Gevelsberger RPL, die in unserer Dienstagsausgabe erschienen sind, vor allem auf der Facebook-Seite der Redaktion gesorgt.

+++ Erinnerungen an das RPL von Else Somebodys +++

Zahlreiche Stammgäste der ehemaligen Disko an der Kölner Straße haben sich an durchtanzte Nächte, spezielle Freundschaften, ein besonderes Klientel und eine verrückte, unwiederbringliche Zeit in dem Gevelsberger Kult-Schuppen erinnert.

Wir möchten diese Erinnerungen gern sammeln und hoffen darauf, dass auch Sie, liebe Leserinnen und Leser einiges aus dieser Zeit zwischen 1982 und 2014 berichten können.

Senden Sie uns ihre Erinnerungen und vielleicht auch alte Fotos via E-Mail an schwelm@westfalenpost.de.

