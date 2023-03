Blick in die Shangrila-Freizeitarena in Schwelm.

Veranstaltungen Wochenend-Tipps: Trampolinspaß im Shangrila in Schwelm

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Am Wochenende noch nichts vor? Die Redaktion hat wieder Tipps in erreichbarer Nähe von Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zusammengetragen.

Es ist Frühling! So langsam rutschen die Stühle in den Veranstaltungsstätten wieder nach draußen, Außengastronomie lockt – wenn auch noch nicht an diesem, laut Wettervorhersage verregneten Wochenende. Nur gut, dass es auch genügend Gelegenheiten gibt, sich im Trockenen unterhalten zu lassen.

Mein Tipp für euch

Moderne Musik mit Streichern? Aber mit Sicherheit! Das Kaiser Quartett begeistert mit temporeichen Klängen von der Geige, die modern interpretiert sind – inklusive Gesang – und das auch noch in einer so charmanten Kulisse wie der Zeche Carl.

Aus Schwelm, für Schwelm

Bevor Daniel Hinzmann am Sonntag wieder für den Fußball-Kreisligisten SpVg. Linderhausen auf dem Feld stehen wird, zeigt er an Samstagabend sein zweites, großes Talent: singen und unterhalten. Der Liedermacher tritt mal wieder mit seiner Band in seiner Heimat auf.

Mal was Anderes

Gutes Essen und gute Unterhaltung zur gleichen Zeit gibt es nur auf der Couch? Von wegen! Im Cabaret Queue gibt es bei der „Dinner Attacke“ ein seit Jahren bewährtes Format, dass für kurzweilige Unterhaltung sorgt – und der Phönixsee ist für einen kleinen Spaziergang ganz in der Nähe.

Ein ständiges Auf und Ab

Stellen Sie sich das mal zuhause vor: Der Boden besteht komplett aus Trampolinen – das wäre doch ein Spaß. In der Schwelmer Funsport-und Freizeitarena Shangrila gibt es eben so eine Halle. Dort kann auf insgesamt 500 Quadratmetern so lange gesprungen werden, wie die Beine einen tragen. Doch damit nicht genug: Im Shangrila gibt es außerdem noch Poolball, Lasertag, Bowling oder Bubbleball.

