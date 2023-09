Wochenende in EN: Trödelmarkt, Erntedankfest, Hundeschwimmen

Zum Abschluss der Freibadsaison kommen kleine und große Fellnasen am Sonntag im Schwimm-in in Gevelsberg auf ihre Kosten. Im Wasser und auf der Wiese dürfen sie nach Herzenslust toben.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Das Wetter im EN-Kreis soll am Wochenende gut werden. Also ab vor die Tür. Hier lest ihr, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal los ist.

Sowohl der meteorologische als auch der astronomische Sommer sind vorbei und damit auch die Freibad-Saison. Das Schwimm-in in Gevelsberg nutzt die Gelegenheit und lädt zum Abschluss am Sonntag zum 4. Hundebadetag ein. Wer gerne über Trödelmärkte schlendert, kommt im Industriemuseum Schwelm auf seine Kosten. Im Detail haben wir folgende Freizeittipps für dieses Wochenende im Angebot:

Schwelm

Der Henri-Thaler-Verein lädt für Sonntag von 9 bis 15 Uhr zum großen Trödelmarkt ins Industriemuseum, Neustraße 53, ein. Angeboten werden Kinderspielzeug, Haushaltsgegenstände, Porzellan, Gläser, Dekoartikel und vieles mehr. Parallel dazu ist von 11 bis 17 Uhr wieder Tag der offenen Tür im Industriemuseum. Achtung: Aufgrund einer Oldtimer-Ausstellung kann sowohl auf dem Museumsgelände als auch auf dem angrenzenden Gelände nicht geparkt werden!

Saxophon & Klavier: Im Rahmen der Best-of-NRW-Reihe geben am heutigen Freitag im Haus Martfeld Sandra Rijavec & Jang Eun Bae ein Konzert. Die beiden präsentieren ein stilistisch abwechslungsreiches Programm von Platti über Debussy bis Denisov u. a. Beginn: 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), Karten gibt es im Haus Martfeld, in der Stadtbücherei im neuen Kulturhaus, Römerstraße 10, sowie an der Abendkasse. Preise: 16 Euro, 12 Euro (Schüler/Studenten), 9 Euro (Schwelm-Pass, Juleica).

Erntedank-Fest in Linderhausen: Im DOM-Gemeindehaus, Gevelsberger Straße 80, findet am Samstag wieder ein großes Erntedankfest mit Unterhaltung, Infos und kulinarischen Angeboten statt. Los geht’s um 14 Uhr, im Mittelpunkt stehen lokale Produkte und das Thema Upcycling oder „Aus Alt mach Neu“. Landwirte aus Linderhausen bieten Apfelsaft, Milch, Eier, Kartoffeln und mehr an. Als besondere Attraktion wird eine Kontorsionistin (Schlangenmensch) die Gäste mit ihrer unglaublichen Beweglichkeit in Staunen versetzen. Von 18.30 bis 20.30 Uhr sorgt dann zum Abschluss die Band „6Pack“ für Unterhaltung. Am Sonntagmorgen wird Pfarrer i. R. um 10 Uhr den Gottesdienst zum „Alle guten Gaben“ abhalten. Im Anschluss findet im Sinne der Wertschätzung für die guten Gaben des Vortages ein „Resteessen“ statt. Das gesellige Beisammensein endet gegen 13 Uhr.

Die AGU-Schwelm und die Bio-Station Ennepetal laden gemeinsam zum traditionellen Streuobstwiesentag am Samstag von 14 bis 17 Uhr auf die Obstwiese Am Weißenfeld ein. Auf dem Programm stehen Rundgang und Beratung zu alten Obstsorten, frisch gepresster Apfelsaftverkauf, Saftpressen mit der Handpresse für Jung und Alt. Besucher mögen am Freibad oder auf dem Wanderparkplatz Schwelmewald hinter dem Freibad parken.

Gevelsberg

Beim 4. Gevelsberger Hundebadetag im Schwimm-in können am Sonntag zum Abschluss der Freibadsaison sich alle Fellnasen von 11 bis 16 Uhr im Wasser und auf der Wiese austoben. Auch für das leibliche Wohl der Tierfreunde ist gesorgt, der Freibadkiosk öffnet noch einmal seine Fenster, und es werden kalte und warme Speisen sowie Getränke angeboten. Willkommen sind alle Hunde, deren Halterinnen und Halter einen gültigen Impfpass und eine Tierhalterhaftpflichtversicherung nachweisen können. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Hund, Zweibeiner haben freien Eintritt.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Das Sonntagmorgen-Konzert des Städtischen Musikvereins Gevelsberg beginnt um 10.30 Uhr in der Aula der Grundschule Vogelsang Unter dem Motto „Best of British“ werden u. a. Filmmusiken, Johann-Strauß-Walzer, Traditionals, Werke von Elgar und Ketèlby erklingen. Der Eintritt ist frei.

Ennepetal

Der TuS Haspetal veranstaltet am Samstag ab 19 Uhr endlich wieder ein Oktoberfest in der Mehrzweckhalle der ehemaligen Grundschule Haspetal. Es wird deftiges Essen und Musik von DJ Tobi geben. Karten im Vorverkauf für 8 Euro gibt es im Vorverkauf bei den Übungsleitern der einzelnen Gruppen oder an der Abendkasse.

„Ich geh dann mal los. . .,“ lautet der Titel einer Multivision, mit der die Kulturgemeinde Ennepetal am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums ihre Saison einläutet. Die Zuschauer begleiten Stefan Spangenberg auf seinem Fußweg über 6000 Kilometer von Ingelheim nach Jerusalem. Der Referent ist in weniger als 300 Tagen vom rheinland-pfälzischen Ingelheim bis nach Jerusalem gelaufen. Dabei hat er zehn Länder auf zwei Kontinenten durchquert und sich seinen Lebenstraum erfüllt. Eintritt: 12 Euro, für Mitglieder der Kulturgemeinde frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm