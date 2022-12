Wohngeld: Stadt Ennepetal befürchtet Verzögerungen

Ennepetal. Die Wohngeldreform stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Die Stadt Ennepetal befürchtet Verzögerungen bei der Bearbeitung.

Zum 1. Januar tritt das Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft. Diese Wohngeldreform soll einen Zugang zum Wohngeld für einen breiteren Kreis der Bevölkerung eröffnen, um die Bürgerinnen und Bürger bei den Wohnkosten zu entlasten.

So soll der Kreis der Wohngeldberechtigten bundesweit von ca. 620.000 auf zwei Millionen Menschen erweitert werden, so dass ein größerer Kreis von Bürgerinnen und Bürgern in Zeiten stark steigender Energiekosten anspruchsberechtigt ist.

Um Wohngeld beziehen zu können, muss man grundsätzlich zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören. Dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Als Berechnungsparameter dienen das Einkommen, die Zahl der Haushaltsangehörigen und die Miethöhe. Für den Bezug von Wohngeld ist eine Antragstellung erforderlich.

Um im Vorfeld die Erfolgsaussichten einschätzen zu können, bietet das Land NRW für die Bürgerinnen und Bürger online einen Wohngeldrechner an. Sollte bei der Berechnung ein Anspruch ermittelt werden, kann direkt dahinterliegend über das Onlineportal ein entsprechender Wohngeldantrag gestellt werden. Der Wohngeldrechner ist über die Internetseite www.wohngeldrechner.nrw.de oder auf der Internetseite der Stadt Ennepetal im Bürgerservice unter „Wohngeld“ aufrufbar.

Unabhängig davon können Anträge auch bei der Wohngeldstelle der Stadt Ennepetal angefordert werden. Zudem erteilen die Mitarbeiterinnen der Wohngeldstelle weitergehende Auskünfte zum neuen Wohngeld, auch kann hier telefonisch eine Einschätzung hinsichtlich der Anspruchsberechtigung erfolgen. Auf diesem Wege kann die erwartete hohe Anzahl an Wohngeldanträgen im Vorfeld eingegrenzt werden.

Die Reform wurde in so kurzer Zeit verabschiedet, dass die Umprogrammierung des Wohngeldverfahrens beim Land NRW noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. So wird eine endgültige Bescheidung und Zahlbarmachung der gestellten Wohngeldanträge erst ab 1. April nächsten Jahres möglich sein. Die Berechnung des Wohngeldes erfolgt rückwirkend ab Antragstellung, es gehen somit keine Ansprüche verloren. Das neue Gesetz sieht unter gewissen Voraussetzungen eine vorläufige Zahlung vor, hier erfolgt auf Antrag eine Einzelfallprüfung. Bezieher von bereits in 2022 bewilligtem Wohngeld brauchen nichts zu veranlassen, die Zahlungen laufen in bisheriger Höhe weiter und werden dann ab April 2023 rückwirkend angepasst.

Die Wohngeldreform werde die Mitarbeiterinnen der Wohngeldstelle vor große Herausforderungen stellen. Die Stadtverwaltung bittet daher um Verständnis, falls nicht sofort eine Ansprechpartnerin erreichbar ist oder die Bearbeitung alleine schon aufgrund der Programmumstellung länger als gewöhnlich dauert.

Ansprechpartnerinnen sind: Frau Bundschuh, Buchstabe A-G, Tel. 979 262, ebundschu@ennepetal.de ; Frau Buchholz, Buchstabe H-M, Tel. 979 286, jbuchholz@ennepetal.de; Frau Lausberg, Buchstabe N-Z, Tel. 979 298, slausberg@ennepetal.d

