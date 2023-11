Wohnraum für Flüchtlinge in Schwelm: wenige Rückmeldungen

In die ehemalige Kita „Sternenzelt“ an der Theodor-Heuss-Straße in Schwelm sind bisher keine geflüchteten Familien oder alleinstehende Mütter und Frauen eingezogen.

Schwelm Stadt sucht weiter Unterkünfte für bereits anerkannte Geflüchtete. Ehemalige Kita „Sternenzelt“ am Oberloh steht noch leer.

Mitte Oktober startete die Stadt Schwelm einen Suchaufruf nach Wohnraum für Flüchtlinge. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt, habe man einige wenige Rückmeldungen erhalten. „Doch die beiderseitigen Vorstellungen passten nicht zueinander“, heißt es in der Stellungnahme. Die Stadt rechne mit der Zuweisung weiterer geflüchteter Menschen, die sie räumlich unterzubringen hat, weshalb sie, für bereits anerkannte Geflüchtete, auch ständig Wohnraum auf dem privaten Sektor suche.

Für circa 25 bis 30 Personen, deren Asylverfahren positiv abgeschlossen wurde und denen ein Aufenthalt in Deutschland gestattet sei, suche die Stadt derzeit Wohnraum. Die Stadt wendet sich dafür weiterhin an die Öffentlichkeit, „um diese Menschen mit eigenem Wohnraum im Stadtgebiet zu versorgen, weil auf diese Weise eine dauerhafte Integration schneller gelingen kann“.

Derzeit prüfe die Stadtverwaltung laut Pressestelle darüber hinaus, ob die Gebäude Kurfürstenstraße 23a und 23b zu Sammelunterkünften für Flüchtlinge werden sollen. Im Gebäude der Hausnummer 23a befand sich bis vor kurzem die Musikschule und in der Kurfürstenstraße 23b ist das Familienbüro der Stadt Schwelm.

Der ehemalige Kindergarten „Sternenzelt“ an der Theodor-Heuss-Straße steht indes noch leer. Das Gebäude am Oberloh richtete die Stadt zur Unterbringung von ausschließlich geflüchteten Familien beziehungsweise geflüchteten alleinerziehenden Müttern oder alleinstehenden Frauen ein. Diese Personengruppen sollen laut Stadtverwaltung separat und nicht in der zentralen Unterkunft an der Kaiserstraße untergebracht werden.

Bürgermeister Stephan Langhard informierte bei einer Bürgersprechstunde Mitte August über die Nutzung der ehemaligen Kita Sternenzelt in Schwelm als Flüchtlingsunterkunft für Frauen und Familien. Foto: Katleen Diekgraefe / WP

Die Entscheidung für die Kita „Sternenzelt“ sorgte für viel Verärgerung unter den Bürgern, die sich vom Entscheidungsprozess ausgeschlossen und von der Verwaltung übergangen fühlten. Bürgermeister Stephan Langhard informierte die Öffentlichkeit dazu bei einem Ortstermin Mitte August. Damals kündigte Langhard den Einzug einer neunköpfigen Familie in das Gebäude an. Dazu ist es laut Stadtverwaltung nun aber nicht gekommen, da sich die Familie nicht mehr in Schwelm aufhalte.

Das Gebäude am Oberloh sei aber grundsätzlich bezugsfertig, kleinere Außenarbeiten würden in Kürze erfolgen. „Wenn es zum Bezug kommt, wird der Bürgermeister, wie versprochen, sich nach einer Eingewöhnungszeit der neuen Bewohner mit den Anwohnern treffen und sich über die Erfahrungen austauschen“, teilt die Stadt mit.

Das Gebäude, in dem sich die Kita „Sternenzelt“ befand, gehört der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm. Da die Räume schon damals leer standen, hat die Gemeinde der Stadt das Gebäude als Unterkunft angeboten. „Wir konnten uns vorstellen, den Ort als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung zu stellen, um Menschen in einer schwierigen Situation und damit auch der Stadtverwaltung zu helfen“, erklärte Uwe Rahn, Pfarrer und Vorsitzender der Evangelischen Kirchengemeinde, Ende August im Gespräch mit dieser Redaktion.

Wer passenden Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann, kann die zuständige Mitarbeiterin des Fachbereichs Familie, Bildung und Sport, Frau Schubert, unter Tel. 02336 / 801-356 erreichen.

