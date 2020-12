Wolf Schlieper, die Gevelsberger Kirmes und die Liebe

Gevelsberg. Gevelsberger Kirmesurgestein Wolf Schlieper feiert mit seiner Annegret Diamanthochzeit und blickt auf ganz viel Geschichte zurück.

Blicke sagen bekanntlich oftmals mehr als nur Worte. So ist es auch bei Annegret und Wolf Schlieper. Schaut man den beiden Gevelsbergern in die Augen, dann sieht man darin jenes Funkeln und Blitzen, das schon zu Anfang ihrer Liebe bestand. Heute auf den Tag genau vor 60 Jahren gaben sich beide das Ja-Wort und gehen seitdem gemeinsam durch dick und dünn – durch gute wie auch durch schlechte Zeiten.

Gefunkt hat es zwischen dem Malermeister und der gelernten Industriekauffrau in der Silvesternacht 1958. Beide feierten sie damals mit einer Jugendgruppe im Keller den Jahreswechsel und wie es der Zufall so wollte, traf Amors Pfeil um Mitternacht ihre Herzen.

Fällt in Gevelsberg der Name Schlieper, dann bringt man diesen sofort mit der Kirmes in Verbindung. Kein Wunder, denn Wolf Schlieper ist der Sohn der Kirmeslegende Adolf Schlieper. Dieser gehörte dem früheren Kirmesausschuss an, war 1950 Initiator zur Gründung der Gruppe Ächter de Biecke, deren Vorsitzender er dann auch war, rief 1954 den Fanfarenzug Ächterbiecksche Landsknechte ins Leben, hatte 1957 die Idee zur musikalischen Morgenveranstaltung am Kirmessonntag und war von 1960 bis 1970 1. Vorsitzender des Gevelsberger Kirmesvereins. Ein Mann, der mit seiner Begeisterung andere mitzureißen wusste.

Im Kirmesfieber

Kein Wunder also, dass dem Sohnemann das Kirmesfieber somit in die Wiege gelegt wurde. Von Kindesbeinen an ist Wolf Schlieper aktiv dabei. Er baute fleißig an den Kirmeswagen mit und verwendete viele freie Stunden damit, die Kirmeszüge mit auf die Beine zu stellen. Seit 1997 gehört er dem Bewertungsausschuss an und urteilt darüber, was die Gruppen Jahr für Jahr für die Zuschauer entlang der Zugstrecke auf die Beine stellen. Für seine Frau ist die Kirmeszeit, wie sie selbst ein wenig schmunzelnd sagt, ein Zeitraum in dem „ich oft auf meinen Mann verzichten muss“. Auch wenn sich bei ihr im Laufe der Jahre das Fieber für das Gevelsberger Volksfest ein wenig gelegt hat, zu sehen, was die Aktiven alljährlich auf die Beine stellen, sei immer wieder aufs Neue bemerkenswert.

Gemeinsam haben Annegret und Wolf Schlieper zwei Kinder, fünf Enkel und vier Urenkel. Der fünfte ist gerade unterwegs, erzählt das Jubelpaar sichtlich stolz. Und dabei spürt man, wie wichtig ihnen die Familie ist.

Ihren Ehrentag hätten beide nur all zu gerne im Kreise von Familie, Freunden und Bekannten gefeiert. Doch die Corona-Pandemie lässt dies leider nicht zu. „Irgendwann kommen auch wieder die alten Zeiten zurück und bis dahin sollten wir alle auf uns und unsere Mitmenschen achtgeben“, findet das Paar.