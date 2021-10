„Wolle & Glück“ eröffnet in Gevelsberg

Gevelsberg. „Wolle & Glück“: Es gibt ein neues Geschäft in der Fußgängerzone. Das sind die wichtigsten Informationen dazu.

Handarbeiten machen Claudia Fries schon ihr ganzes Leben lang glücklich. Nun erfüllte sie sich einen langgehegten Traum und eröffnete am unter dem Namen „Wolle & Glück“ in der Mittelstraße 11 ihr eigenes Geschäft. Ein Name, der wie sie sagte, ihre Leidenschaft in Worte fassen würde.

Dieses wollige Glück wolle sie ab sofort mit den Menschen in Gevelsberg teilen, da diese sehr freundlich und aufgeschlossen wären. Ihnen möchte sie behilflich sein, ihre eigenen Lieblingsstücke zu kreieren, die passenden Muster zu finden, neue Techniken zu erlernen sowie notwendiges Zubehör und – natürlich – Wolle zu bekommen. Und dabei setzt Claudia Fries vor allem auf Qualität und Nachhaltigkeit.

„Ich werde ausschließlich mit Wolle von Lana Grossa arbeiten“, erzählte die Handarbeitsexpertin. Ein Unternehmen, das für hochwertige Qualität ebenso wie für kreatives Strickdesign stehe und „Wolle für jeden Geldbeutel – vom Baumwollgarn bis hin zu Merino“ biete, verriet die Geschäftsfrau, die das Stricken bereits mit fünf Jahren von ihrer Oma erlernt hat.„Ich kannte meine Großmutter eigentlich nur strickend“, erzählte sie, als Bürgermeister Claus Jacobi und Citymanagerin Lena Becker zur Eröffnung vorbei schauten. Als kleines Mädchen habe sie oftmals, auch mit eigenen Stricknadeln, bei ihr zuhause gesessen und einmal „sagte meine Oma dann, dass ich dies ja schon sehr gut könne“. Seither stricke sie mit Leidenschaft und habe in all den Jahren so manches Woll-Werk entstehen lassen. Pullover, Mützen, Socken, Schals sowie Babysachen. Besondere Lieblingsstücke gäbe es für sie darunter allerdings keine.

Lauter Lieblingsstücke

„Immer wenn ich etwas Neues fertiggestellt habe, dann ist das mein Lieblingsstück“, berichtete die gelernte Bürokauffrau und Familienpflegerin und fügte dem hinzu, dass Handarbeit für sie mehr sei „als nur ein Hobby.“

Bis zur Eröffnung standen für Claudia Fries den ganzen September über Renovierungsarbeiten auf dem Plan, damit die Räumlichkeiten zum Start in die Selbstständigkeit auch das repräsentierten, was sie sich vorstellte. „Und es hat sich gelohnt“, freute sich die Ennepetalerin. Vor allem das „Wolle & Glück“-Logo, ein Schaf mit zwei Wollknäuel auf dem Kopf, hat es ihr angetan. „Ich hatte eine Freundin meiner Tochter gefragt, ob sie so etwas vielleicht skizzieren könne“ und, siehe da, es entstand ein Entwurf, in den sich die Geschäftsfrau direkt verliebte. „Jetzt kann es also losgehen und ich freue mich auf meine Kundinnen und Kunden – und auf viele Gespräche über Wolle und dass damit verbundene Glück.“