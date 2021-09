„World Cleanup Day“: Schwelm putzt sich raus

Schwelm. Die Privatinitiative Schwelm-Cleanup lädt zum großen Reinemachen der Stadt ein. Jede Hand ist willkommen.

Die Privatinitiative Schwelm-Cleanup lädt am Samstag, 18. September, alle Schwelmer zur Teilnahme an der „größten Bürgerbewegung der Welt“ zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll ein. Bei der Aufräumaktion wird wilder Müll aus dem öffentlichen Raum gesammelt, der dort achtlos und illegal entsorgt wurde. Mit dieser Gruppenaktion schließt sich die Initiative zum ersten Mal der weltweiten, schnell wachsenden Bewegung des „World Cleanup Day“ an.

In 2021 sind allein für Deutschland über 113.000 Teilnehmer in knapp 600 Kommunen angemeldet, darunter nun auch Schwelm. Der Hausputz startet um 10 Uhr auf dem Märkischen Platz, wo Veronika Nagata, Gründerin von Schwelm-Cleanup, unter anderem Müllsäcke und Arbeitshandschuhe verteilt. Unterstützt wird die Aktion von den Technischen Betrieben Schwelm (TBS), die die Initiative mit Müllsäcken bestückt. Bis 12.30 Uhr können die Schwelmer ihre Stadt Schwelm von wildem Müll befreien. Die gefüllten Müllsäcke werden gegen 13 Uhr durch die TBS auf dem Märkischen Platz in Empfang genommen und abtransportiert.

Von der Leyen Schirmherrin

Die Teilnahme am World Cleanup Day in Schwelm ist auch für spontane Interessentinnen offen. Diese werden jedoch gebeten, eigene Arbeitshandschuhe und bei Bedarf ein Greifwerkzeug mitzubringen. Bei einem Gespräch am runden Tisch im August meldete Bürgermeister Stephan Langhard sein Interesse an einer Teilnahme für 2022 an. Auch die Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften wollte eine Teilnahme in Betracht zu ziehen. Schirmherrin der Aktion in Deutschland ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

