Schwelm. Am 2. Weihnachtstag findet in der Marienkirche traditionell das Orchesterhochamt statt. In diesem Jahr erklang Mozarts Missa in C, KV 259.

Wundervolle Musik als Geschenk in der Schwelmer Marienkirche

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Propsteikirche St. Marien am 2. Weihnachtstag. Einige Besucher hatten sogar mit Stehplätzen vorliebgenommen. „Ich freue mich, dass es heute ebenso voll ist wie an den beiden letzen Tagen“, begrüßte Propst Norbert Dudek die Besucher und betonte, dass sicherlich viele auch wegen der großartigen Musik gekommen seien.

Am 26. Dezember findet in der Marienkirche traditionell das Orchesterhochamt statt, bei dem Kantor Ulrich Isfort und die Schola Cantorum immer ganz besondere Musik präsentieren. Vortrefflich begleitet vom Ristenpart-Orchester sang die Schola Cantorum Mozarts Missa in C, KV 259, die „Orgelsolomesse“.

In den Gottesdienst eingebettet

Ausdrucksstarke Orchestersätze, zauberhafte Sologesänge und ein bestens eingestimmter Chor brachten den Gottesdienstbesuchern wundervolle Musik als Weihnachtsgeschenk. Kantor Ulrich Isfort hatte vier hervorragende Solisten engagiert: Hong Ae Kim (Sopran), Katharina Greiß (Alt), Marco Agostini (Tenor) und Javier Zapata Vera (Bariton) von den Wuppertaler Bühnen standen mitten im Chor und sangen auch gemeinsam mit dem Chor die Weihnachtslieder, die die Gemeinde anstimmte.

Mozarts Messe in C-Dur wurde liturgisch in den Gottesdienst eingebettet. Die bekannte Messe KV 259 ist die kürzeste Messe Mozarts. Um 1776 entstanden, gehört sie zu der damals beliebten Form der „Missa brevis“, der kurzen Messe. Der liturgische Text ist straff durchkomponiert, Wiederholungen zur Steigerung der Wirkung gibt es kaum.

Schola Cantorum zwischen sanft und kraftvoll

Die Schola Cantorum begann im Kyrie mit sanft schwingenden und wunderschönen Klängen, während beim folgenden festlichen Gloria, mit Pauken und Trompeten, der Chor besonders ausdrucksstark und kraftvoll das Gotteslob anstimmte. Das Benedictus zeichnet sich durch den solistischen Orgelpart aus, der auch zu dem Beinamen „Orgelsolomesse“ führte. Mozart lässt die Orgel mit den Streichern alternieren und die Singstimmen mit Figurationen umspielen. Kaung-Ae Lee zeigte bei allen Teilen dieser Mozart-Messe ein großartiges Orgelspiel. Beim abschließenden Agnus Dei spielten die Streicher eine pizzicato begleitete Melodie, der kraftvoll einsetzende Chor und die hervorragenden Solisten endeten gemeinsam klangschön mit „Dona nobis pacem“.

Ristenpart-Orchester Projekt-Orchester Das Ristenpart-Orchester aus Köln ist ein Projekt-Orchester, das in möglichst gleichbleibender Besetzung als Gast in unterschiedlichen Konzerten spielt. Leiterin ist die Cellistin Arabella Ristenpart. In Schwelm gastiert das Orchester sowohl in der Propstei St. Marien als auch in der Christuskirche häufig bei Konzerten.

Auch bei der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes unterstützte das Orchester Kantor und Gemeinde. Kantor Ulrich Isfort leitete nicht nur das Ensemble, sondern wechselte immer wieder zur Orgel, auf der er das Hochamt begleitete. Seine Freude am weihnachtlichen Orgelspiel und der Improvisation war deutlich zu hören.

Mit einem wunderschönen Violinsolo leitete Alexander Yakoniuk auch in diesem Jahr wieder das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ ein, bevor alle Anwesenden zum Abschluss des Gottesdienstes in das Lied einstimmten. Probst Norbert Dudek dankte den Solisten, Kantor Isfort, Chor und Orchester, die das Hochamt am zweiten Weihnachtstag mit der Missa von Wolfgang Amadeus Mozart zu etwas ganz Besonderem gemacht hatten.