Wunschbaum: Engel pflücken und Wunsch erfüllen in Schwelm

Der Wunschbaum von Gregory und Maureen Staats wird auch in diesem Jahr vom kommenden Samstag an im Schwelm-Center stehen. An diesem Tag wird auch wieder das Testzentrum dort eröffnen. „Wir haben von den Organisationen erfahren, dass Senioren in diesem Jahr noch mehr als im vergangenen unter der Coronasituation vereinsamt sind und die Tiere unter ausbleibenden Spenden leiden“, erklärt Maureen Staats: „Somit wollen wir mit unserer Aktion kleine Lichtblicke schenken.“

Das Altenheim „Feierabendhaus“ in Schwelm, der Gevelsberger Senioren Service und das St.-Jakobus-Altenheim in Breckerfeld, die „Obdachlosen Tierschutzhilfe im Tal“ aus Wuppertal und die „Happy Tails Animal Rescue“ aus Boldesti (Rumänien) sowie die „Steffi-hilft“ Organisation aus Witten werden in diesem Jahr die Beschenkten sein. Die „Steffi-Hilft“ Organisation nimmt verletzte und kranke Fund- und Wildtiere auf.

Der Wunschbaum steht im Eingangsbereich des Schwelm-Centers und ist mit über 200 Wunschzetteln in Form von Engeln geschmückt. Auf diesen stehen Wünsche bedürftiger Senioren, Obdachlosen mit ihren Tieren sowie Futterwünsche für Straßenhunde in Rumänien.

