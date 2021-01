Wuppertal-Langerfeld: Sattelauflieger auf der A1 umgekippt

Gevelsberg. Unfall auf A1, Bach tritt über das Ufer, Patientenrettung: Gleich vier Einsätze gab es ab sieben Stunden für die Feuerwehr Gevelsberg.

Der Freitag wurde für die Feuerwehr Gevelsberg ein einsatzreicher Tag. Vor allem der Einsatz am Abend auf der Autobahn 1 forderte die Einsatzkräfte.

15 Uhr: Die Feuerwehr wurde zu einem medizinischen Notfall gerufen, um den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen zu unterstützen. Der Einsatz endete nach knapp 30 Minuten.

18.50 Uhr: Nahe der Autobahnabfahrt Wuppertal-Langerfeld auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln war ein Sattelauflieger umgekippt - auf Wuppertaler Stadtgebiet. Die Feuerwehr Gevelsberg wurde alarmiert, weil es erst hieß, nahe des Wuppertaler Kreuzes sei der Unfall passiert, was im Zuständigkeitsbereich der Gevelsberger gelegen hätte.

In Leitplanke verkeilt

Am tatsächlichen Einsatzort angekommen sahen die Kräfte, dass sich die Zugmaschine in der Leitplanke mit dem Auflieger verkeilt hatte. Die Meldung über eine eingeklemmte Person bestätigte sich nicht. Da die Ladung anfangs nicht genau identifiziert werden konnte,wurden Messungen unter Atemschutz durchgeführt. Diese ergaben keine Hinweise auf Gefahren. Aufgrund der örtlichen Zuständigkeit wurde die Einsatzstelle um 20.38 Uhr an die Feuerwehr Wuppertal übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehrbeamten der Hauptwache, sowie der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löschzüge 1und 3 standen für eventuelle Paralleleinsätze in Bereitstellung.

Laut Auskunft der Autobahnpolizei Düsseldorf ist der 60 Jahre alte Fahrer aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geraten. Der Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrstreifen wurden durch den umgekippten Anhänger blockiert. Die Vollsperrung der Autobahn Richtung Köln wurde um 1.30 Uhr aufgehoben.

19.20 Uhr: Der Löschzug 1 wurde zu einer Türöffnung in die Birkenstraße alarmiert. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet und die Patientin an den Rettungsdienst übergeben.

21.47 Uhr: Der Haufer Bach war durch Gehölz verstopft und trat über die Ufer. Das Gehölz wurde von den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr Gevelsberg entfernt und der Einsatz konnte beendet werden.