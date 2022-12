„Yesterday Man“: Weltstar kehrt nach Schwelm zurück

Schwelm. „Yesterday Man“-Weltstar Chris Andrews kehrt nach Schwelm zurück. Und im Gepäck hat er noch weitere musikalische Größen. Wo es jetzt Karten gibt.

Alle guten Dinge sind Drei: Unter diese Überschrift könnte man die Rückkehr von Weltstar Chris Andrews ins Leo Theater in Schwelm stellen. Denn schon zwei Mal füllte er das Schwelmer Theater bis auf den letzten Platz.

Für sein drittes Gastspiel im LEO bringt sich der „Yesterday Man“ Unterstützung mit: Hitgigant Peter Orloff und die bezaubernde Chantal Hartmann. Den Termin sollte man sich schon vormerken: Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets gibt es ab 22 Euro.

Peter Orloff begleitet Chris Andrews bei seinem Auftritt in Schwelm. Foto: Privat / IKZ

Unter dem Titel „Yesterday Man: The First Time & Tomorrow“ präsentierte der Ausnahmekünstler zum ersten Mal die musikalische Reise durch sein Leben und seine Musik– und das im Leo Theater. Mit im Gepäck damals wie heute viele seiner Hits wie „Yesterday Man“ oder „Pretty Bellinda“, die er vor einem Millionenpublikum präsentierte sowie mitreißenden Rock’n’Roll.

Er ist auch heute nach wie vor ein Garant für beste Partystimmung. Seine ersten Hits verpasste Andrews Adam Faith und Sandie Shaw, für letztere schrieb er allein 15 Hits.

Als er für sie den Titel „Yesterday Man“ schrieb, wollte sie diesen nicht aufnehmen und so produzierte und sang er das Lied selbst und hatte damit seinen ersten Nummer-Eins-Hit. Der Titel avancierte zum Millionenseller und landete auch in anderen europäischen Ländern sowie in Südafrika und Australien auf den ersten Plätzen.

Aber nicht nur dieser Hit lässt ihn in den Top 28 der weltbesten Komponisten der 60s im Guinness Book of Single Records stehen, sondern auch die unzähligen Bestseller für andere Künstler wie Cher, Agnetha von Abba, The Mamas & The Papas, Tremeloes, France Gall, Daliah Lavi, Graham Bonney, Bata Illic und eben diesen Peter Orloff.

Ein Song aus der Feder von Chris Andrews war Peter Orloffs erfolgreichster Hit: „Ein Mädchen für immer“. Mit vielen seiner Evergreens trat Peter Orloff allein in der ZDF-Hitparade auf – und das 28 Mal! Den Durchbruch als Komponist hatte Orloff, als er 1969 für Peter Maffay die Musik zum Titel „Du“ schrieb, der einer der größten Single-Erfolge Maffays wurde.

Chantal Hartmann begeistert mit mitreißendem Jazz Age und Swing. Foto: Leo Theater

Gleichbedeutend sind die beiden Nummer-eins-Hits „Der Junge mit der Mundharmonika“ und „Der kleine Prinz“ von Bernd Clüver, bei denen Orloff sich für Text und Musik verantwortlich zeigte. Auch für Künstler wie Freddy Quinn, Rex Gildo, Heino, Bernhard Brink oder auch Julia Iglesias und Roy Black schrieb er unzählige Hits.

Begleitet werden die beiden von der ebenso charmanten wie stimmgewaltigen Chantal Hartmann. Mit über 20 Teilnahmen beim Eurovision Song Contest für mehr als zehn Länder hat sie als Interpretin und Produzentin ein internationales Publikum erreicht und ist darüber hinaus erfolgreich als Komponistin für Kinofilme und TV tätig. In ihrer Bühnenshow begeistert sie mit mitreißendem Jazz Age und Swing.

